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Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2 - фото 1

Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2

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Характеристики товара

Описание

Две температурные зоны позволяют хранить в шкафе одновременно как и белые вина, так и красные. А также на деревянных полках легко помещаются бутылки шампанского. При необходимости можно вытащить одну из полок,и расположить более объемные бутылки.

Корпус винного шкафа выполнен из стали, окрашенной в чёрный цвет. Стекло двери также затемнённое с шелкографией. По периметру дверцы идёт тонкая рама из стали, что придаёт элегантности и стиля винному шкафу Сold Vine C12-TBF2. Винный шкаф дополнен стальной и удобной ручкой на двери. В линейке термоэлектрических шкафов Cold Vine есть аналогичная по вместительности и габаритам модель C12-TSF2, отличающаяся от собрата внешним дизайном и управлением.

Сенсорная панель управления находится на дверце шкафа, что облегчает доступ к установке желаемой температуры в каждой из зон, и даёт возможность включить мягкую светодиодную подсветку голубого цвета для демонстрации коллекции.

В каждой из зон можно установить температуру в диапазоне от +7 до +18 ˚С, поэтому в шкафе можно хранить несколько видов вина одновременно. Вместимость винного холодильника составляет 12 бутылок типа Бордо емкостью 0,75 л.

Не стоит забывать, что термоэлектрические шкафы не любят тепла и замкнутых пространств, поэтому рекомендуем устанавливать их в прохладном месте, вдали от солнечных лучей и других источников тепла, не закрывая при этом вентиляционных отверстий на корпусе шкафа.

Макс. кол-во бутылок (бордо), шт. 12
Кол-во температурных зон 2
Диапазон температуры верхней зоны, °C от +7 до +18
Диапазон температуры нижней зоны, °C от +7 до +18
Вид охлаждения Динамический
Тип охлаждения Термоэлектрический
Тип установки Отдельностоящий
Тип управления Сенсорный
Термостат Электронный
Диапазон влажности, % 60-80

Технические параметры винного шкафа
Уровень шума, дБ 41
Энергопотребление, кВт/год 183
Класс энергоэффективности B
Климатический класс N, SN

Корпус винного шкафа
Материал корпуса Сталь
Цвет корпуса Чёрный

Дверь винного шкафа
Перенавешиваемая дверь Нет
Стекло Двойное с УФ-фильтром
Рамка двери Стальная окантовка
Ручка двери Стальная
Замок двери Нет
Внутреннее пространство винного шкафа

Объем, л 33
Количество полок, шт. 4
Тип полок Выдвижные
Материал полок Дерево (массив бука)
Подсветка LED освещение

Дополнительные функции винного шкафа
Автоматическая разморозка Да
Демонстрационное освещение Да
Память настроек Да

Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 534
Ширина (мм) 340
Глубина (мм) 510
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 620 х 430 х 600

Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 14,64
Вес брутто, кг 16,62

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Основные характеристики

  • Высота534 мм
  • Ширина340 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес14.6 кг

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