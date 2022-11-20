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Винный шкаф Cold Vine C12-TBSF1 - фото 1Винный шкаф Cold Vine C12-TBSF1 - фото 2

Винный шкаф Cold Vine C12-TBSF1

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Характеристики товара

Описание

Вместимость винного холодильника C12-TBSF1 составляет 12 бутылок типа Бордо емкостью 0,75 л. Бутылки размещаются на четырёх полках, выполненных из хромированной стали. А также на полках легко помещаются бутылки шампанского. При необходимости можно вытащить одну из полок, и расположить более объемные бутылки.

Корпус винного шкафа выполнен из стали, окрашенной в чёрный цвет. Особый стиль шкафу придаёт рама стального цвета по обеим сторонам дверцы. Сама же дверь выполнена из двойного стекла с зеркальной тонировкой и защитным напылением от УФ-излучения. Сенсорное управление винного шкафа расположено на двери, где можно выставить необходимую температуру, переключить отображение с Цельсия на Фаренгейты, а также включить голубую светодиодную подсветку.

Шкаф открывается с помощью удобной ручки, утопленной в верхней части дверцы. В линейке термоэлектрических шкафов Cold Vine есть аналогичная по стилю исполнения модель C6-TBSF1, вместимостью 6 бутылок.

Температура в винном шкафу C12-TBSF настраивается в диапазоне от +10°C до +18 ˚С, что позволяет хранить в нём разные виды вин. Но при этом важно помнить, что термоэлектрические шкафы очень зависимы от температуры окружающей среды. Примерная разница между окружающей и фактической температурой в шкафу будет составлять не более 18 ˚С. Устанавливать данную модель желательно вдали от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов, и ни в коем в случае не рекомендуется встраивать винный холодильник C12-TBSF в закрытую мебельную нишу.

Перенавешиваемая дверь Нет
Стекло Тонированное зеркальное с УФ-фильтром
Рамка двери Нержавеющая сталь
Ручка двери Утопленная
Замок двери Нет

Внутреннее пространство винного шкафа
Объем, л 35
Количество полок, шт. 4
Тип полок Выдвижные
Материал полок Хромированные
Подсветка LED освещение
Резервуар для воды Да

Дополнительные функции винного шкафа
Автоматическая разморозка Да
Демонстрационное освещение Да

Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 475
Ширина (мм) 340
Глубина (мм) 500
Размер двери (ВхШ), мм 450 х 340
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 573 x 440 x 597

Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 11,28
Вес брутто, кг 13,18

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Основные характеристики

  • Высота475 мм
  • Ширина340 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес11.2 кг

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