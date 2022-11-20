Характеристики товара
Описание
Внутреннее пространство шкафа разделено на две отдельные температурные зоны, что позволяют хранить одновременно как и белые, так и красные вина. Полки шкафа деревянные, предназначенные для хранения 12 бутылок типа Бордо. А также на полках легко помещаются бутылки шампанского. При необходимости можно вытащить одну из полок,и расположить более объемные бутылки.
Корпус винного шкафа выполнен из стали, окрашенной в чёрный цвет.Особый стиль шкафу придаёт прочная стальная рама по периметру стеклянной дверцы, и такого же цвета разделительная панель внутри шкафа. На этой панели расположено управление с жк дисплеем. На ней можно установить желаемую температуру в каждой из зон и включить приятную светодиодную подсветку. Винный шкаф открывается с помощью удобной стальной ручки на двери. В линейке термоэлектрических шкафов Cold Vine есть аналогичная по вместительности и габаритам модель C12-TBF2, отличающаяся внешним дизайном и панелью управления.
Также есть возможность перенавесить дверцу шкафа на открывание справа налево.
В каждой из зон можно установить температуру в диапазоне от +7 до +18 ˚С, поэтому в шкафе можно хранить несколько видов вина одновременно. Вместимость винного холодильника составляет 12 бутылок типа Бордо емкостью 0,75 л.
Не стоит забывать, что термоэлектрические шкафы не любят тепла и замкнутых пространств, поэтому рекомендуем устанавливать их в прохладном месте, вдали от солнечных лучей и других источников тепла, не закрывая при этом вентиляционных отверстий на корпусе шкафа.
Уровень шума, дБ 41
Энергопотребление, кВт/год 183
Класс энергоэффективности B
Климатический класс N, SN
Корпус винного шкафа
Материал корпуса Сталь
Цвет корпуса Чёрный
Дверь винного шкафа
Перенавешиваемая дверь Нет
Стекло Двойное с УФ-фильтром
Рамка двери Нержавеющая сталь
Ручка двери Стальная
Замок двери Нет
Внутреннее пространство винного шкафа
Объем, л 33
Количество полок, шт. 4
Тип полок Выдвижные
Материал полок Дерево (массив бука)
Подсветка LED освещение
Дополнительные функции винного шкафа
Автоматическая разморозка Да
Демонстрационное освещение Да
Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 534
Ширина (мм) 340
Глубина (мм) 510
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 620 х 430 х 600
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 14,31
Вес брутто, кг 16,27
Основные характеристики
- Высота534 мм
- Ширина340 мм
- Глубина510 мм
- Вес14.3 кг