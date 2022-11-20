Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1

8 оценок

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Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1

4.9
225 000 ₽
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Характеристики товара

Описание

Удобная и вместительная модель винного шкафа Cold Vine - C121-KBT1. Данный шкаф является достаточно вместительным - его литраж составляет 323 л, а это означает, что вы можете разместить внутри до 121 бутылки вина типа Бордо, объем которых равен 0, 75 л. По типу установки данный шкаф относят к отдельностоящим, благодаря чему в вашем интерьере появится еще одна очень важная составляющая, которая со временем станет его неотъемлемой составляющей. Модель имеет одну температурную зону, которая может настраиваться в диапазоне от 5 до 18˚С. Работает установка на базе малошумных компрессоров, почему ее и относят к группе шкафов с компрессорным типом охлаждения. Корпус шкафа выполнен в черном цвете, а его дверца представляет собой тройной стеклопакет, на который нанесена защитная тонировка. Стекло обрамлено металлической рамкой. Также, внутри шкафа имеется светодиодное освещение, а дверца имеет функцию перенавешивания для наиболее комфортного эксплуатирования. Вина располагаются на специальных деревянных полках, которые обеспечивают спокойствие и сохранность вашей винной коллекции.

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Основные характеристики

  • Высота1390 мм
  • Ширина595 мм
  • Глубина685 мм
  • Вес86 кг

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