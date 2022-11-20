Удобная и вместительная модель винного шкафа Cold Vine - C121-KBT1. Данный шкаф является достаточно вместительным - его литраж составляет 323 л, а это означает, что вы можете разместить внутри до 121 бутылки вина типа Бордо, объем которых равен 0, 75 л. По типу установки данный шкаф относят к отдельностоящим, благодаря чему в вашем интерьере появится еще одна очень важная составляющая, которая со временем станет его неотъемлемой составляющей. Модель имеет одну температурную зону, которая может настраиваться в диапазоне от 5 до 18˚С. Работает установка на базе малошумных компрессоров, почему ее и относят к группе шкафов с компрессорным типом охлаждения. Корпус шкафа выполнен в черном цвете, а его дверца представляет собой тройной стеклопакет, на который нанесена защитная тонировка. Стекло обрамлено металлической рамкой. Также, внутри шкафа имеется светодиодное освещение, а дверца имеет функцию перенавешивания для наиболее комфортного эксплуатирования. Вина располагаются на специальных деревянных полках, которые обеспечивают спокойствие и сохранность вашей винной коллекции.
Матрас беспружинный, струтопласт
Халат Вафельный женский
Винный шкаф Cold Vine C12-TSF2
Винный шкаф Cold Vine BCW-35C
Винный шкаф Cold Vine C12-TBSF1
Винный шкаф Cold Vine C6-TBSF1
Винный шкаф Cold Vine C8-TBSF1
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки
Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1
Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2
Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2
Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2
Винный шкаф Cold Vine C40-KST2
Винный шкаф Cold Vine C44-KST2
Винный шкаф Cold Vine C7-KST1
Демонстрационная полка Cold Vine RW-020
Стул Кеми коричневый