Характеристики товара
Описание
Бутылки типа Бордо размещаются на трёх полках и на нижней стенке шкафа. А также на полках легко помещаются бутылки шампанского. При необходимости можно вытащить одну из полок,и расположить более объемные бутылки.
Корпус винного шкафа выполнен из стали, окрашенной в чёрный цвет. По периметру стеклянной двери идёт тонкая окантовка стального цвета, придающая шкафу индивидуальный стиль и элегантность. Панель управления винного шкафа находится на дверце, что очень удобно при установке желаемой температуры в шкафе, и даёт возможность включить мягкую светодиодную подсветку голубого цвета для демонстрации коллекции. Винный шкаф открывается с помощью удобной стальной ручки на двери.
В винном шкафу C16-TBF1 можно установить температуру в диапазоне от +10 до +18 ˚С, что позволяет хранить в шкафу любой из типов вина. Вместимость винного холодильника составляет 16 бутылок типа Бордо емкостью 0,75 л.
Не стоит забывать, что термоэлектрические шкафы не любят тепла и замкнутых пространств, поэтому рекомендуем устанавливать их в прохладном месте, вдали от солнечных лучей и других источников тепла, не закрывая при этом вентиляционных отверстий на корпусе шкафа.
Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 500
Ширина (мм) 430
Глубина (мм) 510
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 595 х 520 х 600
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 14,44
Вес брутто, кг 16,38
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина430 мм
- Глубина510 мм
- Вес14.4 кг