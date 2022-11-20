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Винный шкаф Cold Vine C18-KBB1

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Характеристики товара

Описание

Стильный и современный, этот винный шкаф станет отличным дополнением Вашей кухни. Тонированное двойное стекло с защитой от ультрафиолета, широкая чёрная рама под стеклом, мягкая светодиодная подсветка и практически бесшумная работа - вот некоторые из качеств этого винного шкафа, которые обязательно Вас привлекут.

Корпус винного холодильника изготовлен из стали, окрашенной в чёрный цвет. Дверь выполнена из тонированного стеклопакета с защитой от УФ-излучения, рама двери чёрная под стеклом. Стильный внешний вид винного шкафа дополняет стальная ручка. В сегменте встраиваемых винных шкафов Cold Vine есть аналогичная по вместительности и габаритам модель C18-KSB1, отличающаяся только стальной рамой двери.

Внутри винного шкафа находится сенсорная панель управления, на которой можно включить винный холодильник, установить нужную Вам температуру для хранения необходимого сорта вин, а также включить мягкую светодиодную подстветку голубого цвета.

Температура внутри винного шкафа устанавливается в диапазоне от +5 до +20 ˚С, что позволяет хранить различные виды вин. На ЖК экране Вы всегда можете увидеть параметры настройки температуры, а также текущую температуру внутри винного шкафа, разница температур между зонами должна быть минимум 4 градуса. Вместимость винного холодильника составляет 18 бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. Также в холодильнике легко можно расположить бутылки с шампанским.

Винный шкаф Cold Vine C18-KBB1 оснащён тремя деревянными нелакированными полками, две из которых легко выдвигаются на метабоксах. Каждая из полок вмещает по 6 стандартных бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. , а также бутылки с шампанскими винами.

Винный шкаф Cold Vine C18-KBB1 предназначен исключительно для встройки в специальную мебельную нишу. Перед покупкой винного шкафа внимательно ознакомьтесь со схемой встраивания данного оборудования и заранее обеспечьте необходимые зазоры для встройки. При необходимости дверь винного шкафа может быть перенавешена на открывание справа налево. (опция)

Отдельно хотелось бы упомянуть о малошумности данной серии винных шкафов. Производитель заявляет уровень шума в 39 Дб, поэтому винный шкаф Cold Vine C18-KBB1 идеально подойдёт для установки в Вашу кухню или гостиную, и при этом повышенный уровень шума не будет Вас тревожить и отвлекать от наслаждения вкусным ужином под бокал любимого вина.

Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 445
Ширина (мм) 555
Глубина (мм) 555
Размер двери (ВхШ), мм 457 x 595
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 450 x 560 - 570 х 550
Регулируемые ножки Да
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 565 x 660 x 655
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 24,8
Вес брутто, кг 31,7

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Основные характеристики

  • Высота445 мм
  • Ширина555 мм
  • Глубина555 мм
  • Вес24.8 кг

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