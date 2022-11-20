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Винный шкаф Cold Vine C18-KBT1 - фото 1

Винный шкаф Cold Vine C18-KBT1

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Характеристики товара

Описание

Винный шкаф Cold Vine C18-KBT1 - это новейшая модель вместимостью 18 бутылок вина 0,75 л и одной температурной зоной. Вместительная холодильная камера шкафа в любое время готова для хранения и подготовки к дегустации вина.

Модель оснащена внутренним вентилятором для равномерного доступа холодного воздуха ко всем полкам шкафа и внешним вентилятором для быстрого эффективного охлаждения компрессора. Комплектуется холодильник C18-KBT1 шестью деревянными полками. В его верхней части находится электронная панель, с помощью которой пользователь выбирает необходимый температурный режим работы аппарата. На ней расположены кнопки для регулировки температуры и включения освещения. В винном холодильнике Cold Vine C18-KBT1 предусмотрена возможность перевешивания двери на другую сторону, что дает дополнительное удобство при установке холодильника в подходящее по габаритам место.

Корпус из металла с покрытием черного цвета, дверца выполнена из прозрачного стекла, защищенного от воздействия ультрафиолетовых лучей. Ручка шкафа удобная, накладная, выполнена из нержавеющей стали. Цифровой индикатор температуры и внутреннее освещение - на светодиодах синего цвета.

Винный шкаф Cold Vine C18-KBT1 легко встраивается под столешницу или может устанавливаться отдельно. Также винный холодильник может быть встроен в нишу с соблюдением необходимых зазоров: сверху 20 мм, справа и слева по 10 мм и сзади 30 мм. Рекомендуется устанавливать винный шкаф Cold Vine C18-KBT1 вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (духовки, нагревателя, батареи и т.д.). Прямой солнечный свет может плохо повлиять на корпус, а источники тепла могут увеличить энергопотребление. Не рекомендуется устанавливать прибор на полы с подогревом без специальной термоизолирующей подложки. Слишком низкая температура окружающей среды также может быть причиной неправильной работы изделия.

Отличительные особенности

  • Одна зона охлаждения.
  • Автоматическая система разморозки.
  • Шесть деревянных полок без лакового покрытия.
  • Электронная панель управления с цифровым дисплеем.

Функциональные особенности

  • Дверца шкафа выполнена из прозрачного стекла с защитой от УФ лучей в рамке черного цвета.
  • Регулируемый температурный режим в диапазоне от +5°C до +18°C позволяет хранить белые, красные и игристые вина.
  • Наружный вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение компрессора за счет притока к нему холодного воздуха и защиту от перегрева за счет оттока горячего.
  • Внутренний вентилятор способствует равномерному распределению температуры по всему объему шкафа.
  • Дверь перевешивается.
  • Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.
  • Светодиодная подсветка.

Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 820
Ширина (мм) 295
Глубина (мм) 575 (524 + 51 дверь)
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 830 х 305 х 580
Регулируемые ножки Да
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 865 х 340 х 540

Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 29
Вес брутто, кг 32

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина295 мм
  • Глубина575 мм
  • Вес29 кг

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