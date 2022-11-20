Винный шкаф Cold Vine C18-KSB1

11 оценок

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Винный шкаф Cold Vine C18-KSB1

4.8
115 990 ₽
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Винный шкаф Cold Vine C18-KBT1
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Характеристики товара

Описание

Стильный и современный, этот винный шкаф станет отличным дополнением Вашей кухни. Тонированное двойное стекло с защитой от ультрафиолета, стильная стальная рама под стеклом, мягкая светодиодная подсветка и практически бесшумная работа - вот некоторые из качеств этого винного шкафа, которые обязательно Вас привлекут.

Корпус винного холодильника изготовлен из стали, окрашенной в чёрный цвет. Дверь выполнена из тонированного стеклопакета с защитой от УФ-излучения со стальной рамой по периметру. Стильный внешний вид винного шкафа дополняет изящная стальная ручка. В сегменте встраиваемых винных шкафов Cold Vine есть аналогичная по вместительности и габаритам модель C18-KBB1, отличающаяся только чёрной рамой двери.

Внутри винного шкафа в тон стальной раме находится сенсорная панель управления серебристого цвета, на которой можно включить винный холодильник, установить нужную Вам температуру для хранения необходимого сорта вин, а также включить мягкую светодиодную подстветку голубого цвета.

Температура внутри винного шкафа устанавливается в диапазоне от +5 до +20 ˚С, что позволяет хранить различные виды вин. На ЖК экране Вы всегда можете увидеть параметры настройки температуры, а также текущую температуру внутри винного шкафа, разница температур между зонами должна быть минимум 4 градуса. Вместимость винного холодильника составляет 18 бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. Также в холодильнике легко можно расположить бутылки с шампанским.

Винный шкаф Cold Vine C18-KSB1 оснащён тремя деревянными нелакированными полками, две из которых легко выдвигаются на метабоксах. Каждая из полок вмещает на себе по 6 стандартных бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. , а также бутылки с шампанскими винами.

Винный шкаф Cold Vine C18-KSB1 предназначен исключительно для встройки в специальную мебельную нишу. Перед покупкой винного шкафа внимательно ознакомьтесь со схемой встраивания данного оборудования и заранее обеспечьте необходимые зазоры для встройки. При необходимости дверь винного шкафа может быть перенавешена на открывание справа налево. Отдельно хотелось бы упомянуть о малошумности данной серии винных шкафов. Производитель заявляет уровень шума в 39 Дб, поэтому винный шкаф Cold Vine C18-KSB1 идеально подойдёт для встройки в Вашу кухню или гостиную, и при этом повышенный уровень шума не будет Вас тревожить и отвлекать от наслаждения вкусным ужином под бокал любимого вина.

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Основные характеристики

  • Высота445 мм
  • Ширина555 мм
  • Глубина555 мм
  • Вес24.8 кг

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