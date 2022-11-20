Стильный и современный, этот винный шкаф станет отличным дополнением Вашей кухни. Тонированное двойное стекло с защитой от ультрафиолета, стильная стальная рама под стеклом, мягкая светодиодная подсветка и практически бесшумная работа - вот некоторые из качеств этого винного шкафа, которые обязательно Вас привлекут.
Корпус винного холодильника изготовлен из стали, окрашенной в чёрный цвет. Дверь выполнена из тонированного стеклопакета с защитой от УФ-излучения со стальной рамой по периметру. Стильный внешний вид винного шкафа дополняет изящная стальная ручка. В сегменте встраиваемых винных шкафов Cold Vine есть аналогичная по вместительности и габаритам модель C18-KBB1, отличающаяся только чёрной рамой двери.
Внутри винного шкафа в тон стальной раме находится сенсорная панель управления серебристого цвета, на которой можно включить винный холодильник, установить нужную Вам температуру для хранения необходимого сорта вин, а также включить мягкую светодиодную подстветку голубого цвета.
Температура внутри винного шкафа устанавливается в диапазоне от +5 до +20 ˚С, что позволяет хранить различные виды вин. На ЖК экране Вы всегда можете увидеть параметры настройки температуры, а также текущую температуру внутри винного шкафа, разница температур между зонами должна быть минимум 4 градуса. Вместимость винного холодильника составляет 18 бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. Также в холодильнике легко можно расположить бутылки с шампанским.
Винный шкаф Cold Vine C18-KSB1 оснащён тремя деревянными нелакированными полками, две из которых легко выдвигаются на метабоксах. Каждая из полок вмещает на себе по 6 стандартных бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. , а также бутылки с шампанскими винами.
Винный шкаф Cold Vine C18-KSB1 предназначен исключительно для встройки в специальную мебельную нишу. Перед покупкой винного шкафа внимательно ознакомьтесь со схемой встраивания данного оборудования и заранее обеспечьте необходимые зазоры для встройки. При необходимости дверь винного шкафа может быть перенавешена на открывание справа налево. Отдельно хотелось бы упомянуть о малошумности данной серии винных шкафов. Производитель заявляет уровень шума в 39 Дб, поэтому винный шкаф Cold Vine C18-KSB1 идеально подойдёт для встройки в Вашу кухню или гостиную, и при этом повышенный уровень шума не будет Вас тревожить и отвлекать от наслаждения вкусным ужином под бокал любимого вина.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Столешница слэб №34
Скатерть Tropikal рогожка
Стеллаж Касия, ясень светлый
Винный шкаф Cold Vine C18-KST1
Винный шкаф Cold Vine C16-TBF1
Винный шкаф Cold Vine C18-KBB1
Винный шкаф Cold Vine C18-KBT1
Винный шкаф Cold Vine C35-KBF2
Винный шкаф Cold Vine C24-KBF2