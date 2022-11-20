Характеристики товара
Описание
Отличительные особенности:
- Встроенная система вентиляции
- Автоматическая разморозка
- Шесть полок из массива бука.
- Электронная панель управления с цифровым дисплеем.
- Гарантия 2 года.
Функциональные особенности:
- Дверца шкафа выполнена из прозрачного тройного стекла с защитой от УФ лучей в рамке из нержавеющей стали.
- Регулируемые ножки.
- Регулируемый температурный режим в диапазоне от +5°C до +18° позволяет хранить белые, красные и игристые вина.
- Наружный вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение компрессора за счет притока к нему холодного воздуха и защиту от перегрева за счет оттока тёплого.
- Внутренний вентилятор способствует равномерному распределению температуры по всему объему шкафа.
- Дверь перевешивается.
- Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.
- Светодиодная подсветка.
*Вместимость
В зависимости от размера, объема и способа укладки бутылок, их фактическое число может отличаться. Вместимость шкафа указана с учетом размера традиционной бутылки 750мл типа "Бордо" без упаковки.
Максимальная вместимость винного шкафа Cold Vine C18-KST составляет 18 бутылок.
Высота (мм) 820
Ширина (мм) 295
Глубина (мм) 575 (524 + 51 дверь)
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 825 x 300 x 554
Регулируемые ножки Да
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 865 х 340 х 580
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 29
Вес брутто, кг 32
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина295 мм
- Глубина575 мм
- Вес29 кг