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Винный шкаф Cold Vine C18-KST1 - фото 1

Винный шкаф Cold Vine C18-KST1

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Отличительные особенности:

  • Встроенная система вентиляции
  • Автоматическая разморозка
  • Шесть полок из массива бука.
  • Электронная панель управления с цифровым дисплеем.
  • Гарантия 2 года.

Функциональные особенности:

  • Дверца шкафа выполнена из прозрачного тройного стекла с защитой от УФ лучей в рамке из нержавеющей стали.
  • Регулируемые ножки.
  • Регулируемый температурный режим в диапазоне от +5°C до +18° позволяет хранить белые, красные и игристые вина.
  • Наружный вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение компрессора за счет притока к нему холодного воздуха и защиту от перегрева за счет оттока тёплого.
  • Внутренний вентилятор способствует равномерному распределению температуры по всему объему шкафа.
  • Дверь перевешивается.
  • Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.
  • Светодиодная подсветка.

*Вместимость

В зависимости от размера, объема и способа укладки бутылок, их фактическое число может отличаться. Вместимость шкафа указана с учетом размера традиционной бутылки 750мл типа "Бордо" без упаковки.

Максимальная вместимость винного шкафа Cold Vine C18-KST составляет 18 бутылок.

Высота (мм) 820
Ширина (мм) 295
Глубина (мм) 575 (524 + 51 дверь)
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 825 x 300 x 554
Регулируемые ножки Да
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 865 х 340 х 580

Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 29
Вес брутто, кг 32

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина295 мм
  • Глубина575 мм
  • Вес29 кг

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