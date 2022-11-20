Характеристики товара
Описание
Внутреннее пространство винного шкафа представлено в виде просторного отсека для хранения Вашей винной коллекции. Полки шкафа деревянные, выполнены из прочного материала (бук), который обеспечивает сохранность винных бутылок. Базовая комплектация подразумевает наличие пяти винных полок - Вы можете разместить на них как вина, так и шампанское. В случае, если Вам понадобилась разместить какую-либо нестандартную бутылку (не типа Бордо 0,75л), Вы всегда можете вытащить одну из полок и разместить напитки таким образом, которым Вам будет удобно.
Корпус винного шкафа окрашен в чёрный цвет. По периметру стеклянной дверцы имеется черная рамка. Само же стекло имеет специальную тонировку, защищающую вина от негативного воздействия УФ-лучей. Внутри шкаф оснащен специальной светодиодной подсветкой синего цвета. На панели расположен пункт управления шкафом с жк дисплеем - с помощью него Вы можете настроить температуру охлаждения винного шкафа или же произвести включение или отключение подсветки. Винный шкаф открывается с помощью удобной стальной ручки на двери.
В каждой из зон можно установить температуру в диапазоне от 10 до 18˚С. Вместимость винного холодильника составляет 18 бутылок типа Бордо объемом 0,75 л.
Не стоит забывать, что термоэлектрические шкафы не любят тепла и замкнутых пространств, поэтому рекомендуем устанавливать их в прохладном месте, вдали от солнечных лучей и других источников тепла, не закрывая при этом вентиляционных отверстий на корпусе шкафа.
Небольшой и вместительный винный шкаф Cold Vine C18-TBF1 будет служить Вам верным помощником и сохранит прохладными Ваши любимые напитки.
Высота (мм) 642
Ширина (мм) 340
Глубина (мм) 510
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 758 х 445 х 615
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 14,7
Вес брутто, кг 16,94
Основные характеристики
- Высота642 мм
- Ширина340 мм
- Глубина510 мм
- Вес14.7 кг