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Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1 - фото 1

Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1

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Характеристики товара

Описание

Внутреннее пространство винного шкафа представлено в виде просторного отсека для хранения Вашей винной коллекции. Полки шкафа деревянные, выполнены из прочного материала (бук), который обеспечивает сохранность винных бутылок. Базовая комплектация подразумевает наличие пяти винных полок - Вы можете разместить на них как вина, так и шампанское. В случае, если Вам понадобилась разместить какую-либо нестандартную бутылку (не типа Бордо 0,75л), Вы всегда можете вытащить одну из полок и разместить напитки таким образом, которым Вам будет удобно.

Корпус винного шкафа окрашен в чёрный цвет. По периметру стеклянной дверцы имеется черная рамка. Само же стекло имеет специальную тонировку, защищающую вина от негативного воздействия УФ-лучей. Внутри шкаф оснащен специальной светодиодной подсветкой синего цвета. На панели расположен пункт управления шкафом с жк дисплеем - с помощью него Вы можете настроить температуру охлаждения винного шкафа или же произвести включение или отключение подсветки. Винный шкаф открывается с помощью удобной стальной ручки на двери.

В каждой из зон можно установить температуру в диапазоне от 10 до 18˚С. Вместимость винного холодильника составляет 18 бутылок типа Бордо объемом 0,75 л.

Не стоит забывать, что термоэлектрические шкафы не любят тепла и замкнутых пространств, поэтому рекомендуем устанавливать их в прохладном месте, вдали от солнечных лучей и других источников тепла, не закрывая при этом вентиляционных отверстий на корпусе шкафа.

Небольшой и вместительный винный шкаф Cold Vine C18-TBF1 будет служить Вам верным помощником и сохранит прохладными Ваши любимые напитки.

Высота (мм) 642
Ширина (мм) 340
Глубина (мм) 510
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 758 х 445 х 615

Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 14,7
Вес брутто, кг 16,94

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Основные характеристики

  • Высота642 мм
  • Ширина340 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес14.7 кг

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