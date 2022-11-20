Характеристики товара
Описание
Одна из новейших моделей от производителя Cold Vine - винный шкаф C21-TBF2. Данный агрегат с легкостью справится с вопросом хранения Вашей винной коллекции. Объем данного шкафа равняется 60 литрам. В таком случае, Вы с легкостью можете разместить внутри него до 21 бутылки вина типа Бордо, объем каждой из которых будет равен 0, 75 л. По типу охлаждения данная модель относится к термоэлектрическим.
Отличительной особенностью модели является разделение на 2 температурные зоны. За счет этого у Вас появляется замечательная возможность хранить внутри винного шкафа несколько видов вина именно при той температуре, которая им необходима. Расположить винную коллекцию Вы сможете на специальных металлических полках, которых в комплекте имеется 7 штук. Что касается расположения данного винного шкафа - модель C21-TBF2 относится к группе отдельностоящих.
Корпус винного шкафа выполнен в элегантном черном цвете. За счет этого, Вы можете разместить его где угодно - модель идеально впишется абсолютно в любой дизайн интерьера и станет его стильным дополнением. Еще одним немаловажным фактором является низкий уровень шума - всего 41 дБ. Гарантия от производителя на данную модель составляет 1 год.
Отличительные особенности
- Две зоны охлаждения.
- Семь полок для размещения винных бутылок.
- Электронная панель управления с цифровым дисплеем.
Функциональные особенности
- Дверца шкафа выполнена из тонированного стекла с защитой от УФ лучей в рамке черного цвета.
- Удобная накладная ручка на каждой двери
- Регулируемый температурный режим в диапазоне от от +7°C до +18°C в верхней зоне, и от +10°C до +18°C в нижней зоне, - позволяет хранить отдельно белые, красные и игристые вина.
- Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.
- Синяя светодиодная подсветка.
Количество дверей, шт 2
Перенавешиваемая дверь Нет
Стекло Двойное с УФ-фильтром
Рамка двери Стальная окантовка
Ручка двери Стальная
Замок двери Нет
Внутреннее пространство винного шкафа
Объем, л 60
Количество полок, шт. 7
Тип полок Выдвижные
Материал полок Хромированные
Подсветка LED освещение
Автоматическая разморозка Да
Демонстрационное освещение Да
Память настроек Да
Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 820
Ширина (мм) 340
Глубина (мм) 510
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 900 x 440 x 600
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 20,5
Вес брутто, кг 23,1
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина340 мм
- Глубина510 мм
- Вес20.5 кг