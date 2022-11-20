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Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2 - фото 1

Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2

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Характеристики товара

Описание

Представленная модель винного шкафа C23-KBT2 является тем самым незаменимым помощником в вопросе хранения вина. Вместимость данного шкафа составляет 23 бутылки типа Бордо объемом 0, 75л. Так как шкаф является двухзонным, вы можете разместить в нем несколько видов вина в специальных, подходящих именно для них условиях. Верхняя зона вмещает в себя 8 бутылок, нижняя – 15. Располагаются вина на четырёх нелакированных деревянных полках, две из которых находятся в верхней зоне, и, соответственно, две в нижней. Одним из важных нюансов является тот факт, что данный винный шкаф - компрессорный, то есть охлаждение данной модели происходит благодаря современному компрессору.

Вы можете использовать данный шкаф как отдельностоящий, так и как встраиваемый. Ширина винного шкафа составляет всего 380 мм, что позволяет его встроить в ограниченное пространство кухни. Данная модель оснащена специальной светодиодной подсветкой синего цвета в каждой зоне. Еще одной отличительной особенностью является наличие угольного фильтра, что обеспечивает отсутствие посторонних запахов внутри холодильника. Дверца шкафа имеет функцию перенавешивания ее с одной стороны на другую, что позволяет вам значительно сэкономить свободное пространство и сделать использование шкафа максимально удобным. Корпус винного шкафа выполнен из стали, окрашенной в чёрной цвет.Дверца стеклянная с тонировкой и чёрной рамой, ручка на двери расположена сбоку и позволяет очень легко и удобно открывать шкаф.

Отличительные особенности

  • Две зоны охлаждения.
  • Четыре деревянных полки без лакового покрытия.
  • Электронная панель управления с цифровым дисплеем.
  • Гарантия 2 года.

Функциональные особенности

  • Дверца шкафа выполнена из тонированного стекла с защитой от УФ лучей в рамке черного цвета.
  • Удобная встроенная ручка на двери
  • Регулируемый температурный режим в диапазоне от от +10°C до +18°C в верхней зоне, и от +5°C до +10°C в нижней зоне, - позволяет хранить отдельно белые, красные и игристые вина
  • Наружный вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение компрессора за счет притока к нему холодного воздуха и защиту от перегрева за счет оттока горячего.
  • Внутренний вентилятор способствует равномерному распределению температуры по всему объему шкафа.
  • Дверь перевешивается.
  • Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.
  • Синяя светодиодная подсветка.
  • Угольный фильтр.

Перенавешиваемая дверь Да
Стекло Двойное с УФ-фильтром
Рамка двери Чёрная
Ручка двери Утопленная
Замок двери Нет

Внутреннее пространство винного шкафа
Объем, л 78
Количество полок, шт. 4
Тип полок Выдвижные
Материал полок Дерево (массив бука)
Подсветка LED освещение

Дополнительные функции винного шкафа
Автоматическая разморозка Да

Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 820
Ширина (мм) 380
Глубина (мм) 572
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 825 х 385 х 575
Регулируемые ножки Да
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 855 x 415 x 625

Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 34
Вес брутто, кг 38

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина575 мм
  • Вес34 кг

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