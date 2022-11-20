Характеристики товара
Описание
Винный шкаф выполнен в чёрном металлическом корпусе. Дверь винного шкафа изготовлена из двойного тонированного стекла с защитой от УФ-лучей. Рама двери полностью стальная, что придаёт винному шкафу неповторимый стиль. В комплекте к винному шкафу идёт стальная ручка, в тон раме. А также на двери есть встроенный замок, благодаря чему Ваша винная коллекция всегда будет под надёжной защитой. В линейке винных шкафов Cold Vine есть аналогичная по вместительности и габаритам модель C35-KBF2, отличающаяся от собрата чёрной рамой двери с тонкой стальной окантовкой по периметру.
Внутреннее пространство винного шкафа разделено на две независимые температурные зоны. В каждой из них можно установить температуру от +3 до +22 ˚С и хранить как красное, так и белое вино. Производителем рекомендуется устанавливать в верхней зоне температуру от +3 до 12˚С (идеально для белых и шампанских вин), а в нижней от +12 до +20 ˚С (подходит для хранения красных вин). При этом нельзя устанавливать температуру в верхней зоне выше, чем в нижней. В каждой температурной зоне есть своя отдельная сенсорная панель управления, на которой можно включить винный холодильник, установить нужную Вам температуру для хранения необходимого сорта вин, а также включить мягкую светодиодную подсветку голубого цвета.
Вместимость винного холодильника составляет 24 бутылки вина типа Бордо емкостью 0,75 л. Всего в винном шкафе 6 деревянных нелакированных полок, 5 из которых оснащены метабоксами. В винном холодильнике C24-KSF2 можно также расположить бутылки с шампанским, при этом общая вместимость винного шкафа может незначительно сократится. Выдвижные полки вмещают на себе по 4 стандартных бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. На нижней полке бутылки укладываются одна на другую в два ряда.
Отдельно хотелось бы упомянуть о малошумности данной серии винных шкафов. Производитель в технической документации заявляет уровень шума в 39 Дб, что позволяет устанавливать винные шкафы не только в общественных заведениях, но и дома. При этом повышенный уровень шума не будет Вас тревожить и отвлекать от наслаждения вкусным ужином под бокал любимого вина.
Компрессорный винный шкаф Cold Vine C24-KSF2 является отдельностоящим и не предусматривает встройки в мебель, но при необходимости его можно устанавливать в нишу, соблюдая при этом необходимые для охлаждения стенок шкафа зазоры в 3-5 см.
Высота (мм) 870
Ширина (мм) 395
Глубина (мм) 545
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 900 х 495 х 625
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 930 х 450 х 600
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 35,67
Вес брутто, кг 38,4
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина395 мм
- Глубина545 мм
- Вес35.5 кг