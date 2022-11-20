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Винный шкаф Cold Vine C28-TBF1 - фото 1

Винный шкаф Cold Vine C28-TBF1

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Характеристики товара

Описание

Высокое качество и продуманные условия хранения подарят Вашей коллекции превосходный вкус и обеспечат качественное созревание домашних вин на протяжении долгих лет.

Универсальный дизайн

  • Шикарное строгое исполнение, стеклянная дверь и мягкое светодиодное освещение превосходно дополняют модель, создавая настоящую современную роскошь.
  • Универсальный дизайн Cold Vine C28-TBF1 отлично подходит для использования в быту и в ресторанах, в небольших отелях, мотелях типа «bed and breakfast», а также в гостиных комнатах.

Высокое качество

  • При разработке модели учитывались самые необходимые элементы хранения, чтобы создать идеальные условия для сбережения, выдержки и подачи вина к столу.
  • Двойное тонированное стекло создаст условия винного погреба и обеспечит полную защиту содержимого от воздействия солнечных лучей.
  • Прочные выдвижные полки из массива бука не пропустят вибрацию, тем самым сохранив полный покой Вашей винной коллекции.
  • Вентилируемое внутреннее пространство обеспечит равномерную температуру на всех полках.

Создан для комфортного использования

  • Интуитивно понятная сенсорная панель управления обеспечит простую и быструю настройку температуры.
  • Одним легким нажатием управляйте внутренним освещением для более эффектной демонстрации вин или для обзора содержимого в ночное время суток.

Высота (мм) 726
Ширина (мм) 430
Глубина (мм) 510
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 823 х 520 х 600

Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 19,97
Вес брутто, кг 22,95

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Основные характеристики

  • Высота726 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес20 кг

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