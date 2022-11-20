Характеристики товара
Описание
Высокое качество и продуманные условия хранения подарят Вашей коллекции превосходный вкус и обеспечат качественное созревание домашних вин на протяжении долгих лет.
Универсальный дизайн
- Шикарное строгое исполнение, стеклянная дверь и мягкое светодиодное освещение превосходно дополняют модель, создавая настоящую современную роскошь.
- Универсальный дизайн Cold Vine C28-TBF1 отлично подходит для использования в быту и в ресторанах, в небольших отелях, мотелях типа «bed and breakfast», а также в гостиных комнатах.
Высокое качество
- При разработке модели учитывались самые необходимые элементы хранения, чтобы создать идеальные условия для сбережения, выдержки и подачи вина к столу.
- Двойное тонированное стекло создаст условия винного погреба и обеспечит полную защиту содержимого от воздействия солнечных лучей.
- Прочные выдвижные полки из массива бука не пропустят вибрацию, тем самым сохранив полный покой Вашей винной коллекции.
- Вентилируемое внутреннее пространство обеспечит равномерную температуру на всех полках.
Создан для комфортного использования
- Интуитивно понятная сенсорная панель управления обеспечит простую и быструю настройку температуры.
- Одним легким нажатием управляйте внутренним освещением для более эффектной демонстрации вин или для обзора содержимого в ночное время суток.
Высота (мм) 726
Ширина (мм) 430
Глубина (мм) 510
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 823 х 520 х 600
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 19,97
Вес брутто, кг 22,95
Основные характеристики
- Высота726 мм
- Ширина430 мм
- Глубина510 мм
- Вес20 кг