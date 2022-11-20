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Винный шкаф Cold Vine C30-KST2 - фото 1Винный шкаф Cold Vine C30-KST2 - фото 2Винный шкаф Cold Vine C30-KST2 - фото 3

Винный шкаф Cold Vine C30-KST2

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Характеристики товара

Описание

Внутреннее пространство винного шкафа разделено на две вертикальные зоны, каждая из которых имеет свою собственную дверь и систему управления. В каждой из температурных зон можно отдельно включить питание, установить требуемую температуру хранения вина от +3 до +22 ˚С и включить мягкую светодиодную подсветку синего цвета. Корпус винного шкафа выполнен из металла, окрашенного в чёрный цвет. Двери изготовлены из двойного тонированного стекла с защитой от УФ-лучей и обрамлены стальной рамой по периметру, что придаёт винному шкафу свой неповторимый стиль. В комплекте к шкафу идут две стальные ручки, в тон раме.

Вместимость винного холодильника составляет 30 бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. В каждом из отделений находятся по 4 деревянных нелакированных полки, все с возможностью выдвигания на метабоксах. На каждой из полок можно расположить по 3 стандартных бутылки вина типа Бордо емкостью 0,75 л. На нижней стенке винного шкафа есть специальные углубления для комфортного расположения на них ещё трёх бутылок вина. Таким образом, каждая зона вмещает в себя по 15 бутылок вина. В винном холодильнике C30-KST2 можно также расположить бутылки с шампанским.

В каждом отделении можно установить температуру от +3 до +22 ˚С и хранить как красное, так и белое вино.Компрессорный винный шкаф Cold Vine C30-KST2 предназначен для установки под столешницу. Он также может быть установлен в нишу, или быть отдельностоящим. При встройке винного холодильника в мебель нужно обеспечить доступ воздуха к вентиляционной решётке, которая расположена снизу в передней части шкафа.

Высота (мм) 820
Ширина (мм) 595
Глубина (мм) 580
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 830 x 600 x 600
Регулируемые ножки Да
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 920 х 650 х 640

Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 46,6
Вес брутто, кг 50,7

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина595 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес46.6 кг

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