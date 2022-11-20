Шкаф имеет 2 зоны охлаждения, в каждой из которых можно установить необходимую температуру для наилучших условий хранения и подготовки к подаче на стол вина. Модель комплектуется шестью деревянными полками без лакового покрытия. В винном холодильнике Cold Vine C34-KBF2 предусмотрена возможность перевешивания двери на другую сторону, что дает дополнительное удобство при установке холодильника в подходящее по габаритам место.
Винный шкаф Cold Vine C34-KBF2 оснащен электронной панелью управления с цифровым дисплеем, температура в холодильной камере поддерживается с высокой точностью. Стекло дверцы защищено от воздействия вредных для вина ультрафиолетовых лучей. Для удобства потребителя модель снабжена индикатором температуры и светодиодной подсветкой.
Винный холодильник предназначен для отдельностоящей установки и не предназначен для встраивания. Встраивать данную модель в мебельную нишу можно только с соблюдением значительных зазоров 127 мм с левой, правой, верхней и задней сторон.
Отличительные особенности
Функциональные особенности
Столовая группа 03
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Металлический шкаф КД-1
Скатерть Ogni Motilka рогожка
Винный шкаф Cold Vine C44-KST2
Винный шкаф Cold Vine C7-KST1
Демонстрационная полка Cold Vine RW-020
Демонстрационная полка Cold Vine RW-010
Демонстрационная полка Cold Vine RW-030
Винный шкаф Cold Vine C38-KBF2