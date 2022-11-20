Винный шкаф Cold Vine C34-KBF2

6 оценок

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Винный шкаф Cold Vine C34-KBF2

4.9
110 990 ₽
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Винный шкаф Cold Vine C34-KSF2

Характеристики товара

Описание

Шкаф имеет 2 зоны охлаждения, в каждой из которых можно установить необходимую температуру для наилучших условий хранения и подготовки к подаче на стол вина. Модель комплектуется шестью деревянными полками без лакового покрытия. В винном холодильнике Cold Vine C34-KBF2 предусмотрена возможность перевешивания двери на другую сторону, что дает дополнительное удобство при установке холодильника в подходящее по габаритам место.

Винный шкаф Cold Vine C34-KBF2 оснащен электронной панелью управления с цифровым дисплеем, температура в холодильной камере поддерживается с высокой точностью. Стекло дверцы защищено от воздействия вредных для вина ультрафиолетовых лучей. Для удобства потребителя модель снабжена индикатором температуры и светодиодной подсветкой.

Винный холодильник предназначен для отдельностоящей установки и не предназначен для встраивания. Встраивать данную модель в мебельную нишу можно только с соблюдением значительных зазоров 127 мм с левой, правой, верхней и задней сторон.

Отличительные особенности

  • Две зоны охлаждения.
  • Автоматическая система разморозки.
  • Шесть деревянных полок без лакового покрытия.
  • Электронная панель управления с цифровым дисплеем.
  • Гарантия 2 года.

Функциональные особенности

  • Дверца шкафа выполнена из прозрачного стекла с защитой от УФ лучей в рамке черного цвета.
  • Регулируемый температурный режим каждой зоны шкафа в диапазоне от +5°C до +18°C позволяет хранить белые, красные и игристые вина.
  • Наружный вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение компрессора за счет притока к нему холодного воздуха и защиту от перегрева за счет оттока горячего.
  • Равномерное поддержание температуры в каждой зоне шкафа осуществляется отдельным внутренним вентилятором.
  • Дверь перевешивается.
  • Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.
  • Светодиодная подсветка.
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Основные характеристики

  • Высота845 мм
  • Ширина493 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес40 кг

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