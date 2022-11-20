Характеристики товара
Описание
Шкаф имеет 2 зоны охлаждения, в каждой из которых можно установить необходимую температуру для наилучших условий хранения и подготовки к подаче на стол вина. Модель комплектуется шестью деревянными полками без лакового покрытия. В винном холодильнике Cold Vine C34-KSF2 предусмотрена возможность перевешивания двери на другую сторону, что дает дополнительное удобство при установке холодильника в подходящее по габаритам место.
Винный шкаф Cold Vine C34-KSF2 оснащен электронной панелью управления с цифровым дисплеем, температура в холодильной камере поддерживается с высокой точностью. Стекло дверцы защищено от воздействия вредных для вина ультрафиолетовых лучей. Для удобства потребителя модель снабжена индикатором температуры и светодиодной подсветкой.
Винный холодильник C34-KSF2 предназначен для отдельностоящей установки и не предназначен для встраивания. Встраивать данную модель в мебельную нишу можно только с соблюдением значительных зазоров 127 мм с левой, правой, верхней и задней сторон.
Отличительные особенности
- Две зоны охлаждения.
- Автоматическая система разморозки.
- Шесть деревянных полок без лакового покрытия.
- Электронная панель управления с цифровым дисплеем.
Функциональные особенности
- Дверца шкафа выполнена из прозрачного стекла с защитой от УФ лучей в рамке из нержавеющей стали.
- Регулируемый температурный режим каждой зоны шкафа в диапазоне от +5°C до +18°C позволяет хранить белые, красные и игристые вина.
- Наружный вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение компрессора за счет притока к нему холодного воздуха и защиту от перегрева за счет оттока горячего.
- Равномерное поддержание температуры в каждой зоне шкафа осуществляется отдельным внутренним вентилятором.
- Дверь перевешивается.
- Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.
- Светодиодная подсветка.
Высота (мм) 845
Ширина (мм) 493
Глубина (мм) 590
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 969 х 747 х 667
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 870 х 550 х 650
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 40
Вес брутто, кг 44
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Ширина493 мм
- Глубина590 мм
- Вес40 кг