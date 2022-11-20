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Винный шкаф Cold Vine C38-KBF2

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Характеристики товара

Описание

Шкаф имеет 2 зоны охлаждения, в каждой из которых можно установить необходимую температуру для наилучших условий хранения и подготовки к подаче на стол вина. Модель комплектуется шестью деревянными полками без лакового покрытия. В винном холодильнике Cold Vine C34-KSF2 предусмотрена возможность перевешивания двери на другую сторону, что дает дополнительное удобство при установке холодильника в подходящее по габаритам место.

Винный шкаф Cold Vine C34-KSF2 оснащен электронной панелью управления с цифровым дисплеем, температура в холодильной камере поддерживается с высокой точностью. Стекло дверцы защищено от воздействия вредных для вина ультрафиолетовых лучей. Для удобства потребителя модель снабжена индикатором температуры и светодиодной подсветкой.

Винный холодильник C34-KSF2 предназначен для отдельностоящей установки и не предназначен для встраивания. Встраивать данную модель в мебельную нишу можно только с соблюдением значительных зазоров 127 мм с левой, правой, верхней и задней сторон.

Отличительные особенности

  • Две зоны охлаждения.
  • Автоматическая система разморозки.
  • Шесть деревянных полок без лакового покрытия.
  • Электронная панель управления с цифровым дисплеем.

Функциональные особенности

  • Дверца шкафа выполнена из прозрачного стекла с защитой от УФ лучей в рамке из нержавеющей стали.
  • Регулируемый температурный режим каждой зоны шкафа в диапазоне от +5°C до +18°C позволяет хранить белые, красные и игристые вина.
  • Наружный вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение компрессора за счет притока к нему холодного воздуха и защиту от перегрева за счет оттока горячего.
  • Равномерное поддержание температуры в каждой зоне шкафа осуществляется отдельным внутренним вентилятором.
  • Дверь перевешивается.
  • Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.
  • Светодиодная подсветка.

Макс. кол-во бутылок (бордо), шт. 38
Кол-во температурных зон 2
Диапазон температуры верхней зоны, °C от +5 до +20
Диапазон температуры нижней зоны, °C от +5 до +20
Вид охлаждения Динамический
Тип охлаждения Компрессорный
Тип установки Отдельностоящий
Тип встраивания В нишу
Тип управления Сенсорный
Термостат Электронный
Диапазон влажности, % 60-80

Технические параметры винного шкафа
Уровень шума, дБ 39
Энергопотребление, кВт/год 248
Класс энергоэффективности С
Климатический класс ST

Корпус винного шкафа
Материал корпуса Сталь
Цвет корпуса Чёрный

Дверь винного шкафа
Перенавешиваемая дверь Нет
Стекло Двойное с УФ-фильтром
Рамка двери Чёрная со стальной окантовкой
Ручка двери Стальная
Замок двери Опция

Внутреннее пространство винного шкафа
Объем, л 110
Количество полок, шт. 7
Тип полок Выкатные,Полуполка
Материал полок Дерево (массив бука)
Подсветка LED освещение

Дополнительные функции винного шкафа
Автоматическая разморозка Да
Демонстрационное освещение Да
Память настроек Да

Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 1030
Ширина (мм) 395
Глубина (мм) 630
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 1060 х 495 х 710
Регулируемые ножки Да
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 1120 х 450 х 685
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 43,3
Вес брутто, кг 46,5

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина395 мм
  • Глубина630 мм
  • Вес43.3 кг

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