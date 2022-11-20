Характеристики товара
Описание
Винный шкаф выполнен в чёрном металлическом корпусе. Дверь винного шкафа изготовлена из двойного тонированного стекла с защитой от УФ-лучей. Рама двери полностью стальная, что придаёт винному шкафу неповторимый стиль. В комплекте к винному шкафу идёт стальная ручка, в тон раме. А также на двери есть встроенный замок, благодаря чему Ваша винная коллекция всегда будет под надёжной защитой. В линейке винных шкафов Cold Vine есть аналогичная по вместительности и габаритам модель C50-KBF2, отличающаяся от собрата чёрной рамой двери с тонкой стальной окантовкой по периметру.
Внутреннее пространство винного шкафа разделено на две независимые температурные зоны. В каждой из них можно установить температуру от +3 до +22 ˚С и хранить как красное, так и белое вино. Производителем рекомендуется устанавливать в верхней зоне температуру от +3 до 12˚С (идеально для белых и шампанских вин), а в нижней от +12 до +20 ˚С (подходит для хранения красных вин). При этом нельзя устанавливать температуру в верхней зоне выше, чем в нижней. В каждой температурной зоне есть своя отдельная сенсорная панель управления, на которой можно включить винный холодильник, установить нужную Вам температуру для хранения необходимого сорта вин, а также включить мягкую светодиодную подсветку голубого цвета.
Вместимость винного холодильника составляет 38 бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. Всего в винном шкафе 7 деревянных нелакированных полок, 6 из которых можно легко выдвигать не метабоксах. В винном холодильнике C38-KSF2 можно также расположить бутылки с шампанским, при этом общая вместимость винного шкафа может незначительно сократится. Выдвижные полки вмещают на себе по 5 стандартных бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. На нижней полке бутылки укладываются одна на другую в два ряда.
Компрессорный винный шкаф Cold Vine C38-KSF2 является отдельностоящим и не предусматривает встройки в мебель, но при необходимости его можно устанавливать в нишу, соблюдая при этом необходимые для охлаждения стенок шкафа зазоры в 3-5 см.
Макс. кол-во бутылок (бордо), шт. 38
Кол-во температурных зон 2
Диапазон температуры верхней зоны, °C от +5 до +20
Диапазон температуры нижней зоны, °C от +5 до +20
Вид охлаждения Динамический
Тип охлаждения Компрессорный
Тип установки Отдельностоящий
Тип встраивания В нишу
Тип управления Сенсорный
Термостат Электронный
Диапазон влажности, % 60-80
Технические параметры винного шкафа
Уровень шума, дБ 39
Энергопотребление, кВт/год 248
Класс энергоэффективности С
Климатический класс ST
Корпус винного шкафа
Материал корпуса Сталь
Цвет корпуса Чёрный
Регулируемые ножки Да
Дверь винного шкафа
Перенавешиваемая дверь Нет
Стекло Двойное с УФ-фильтром
Рамка двери Нержавеющая сталь
Ручка двери Стальная
Замок двери Да
Внутреннее пространство винного шкафа
Объем, л 110
Количество полок, шт. 7
Тип полок Выкатные,Полуполка
Материал полок Дерево (массив бука)
Подсветка LED освещение
Дополнительные функции винного шкафа
Автоматическая разморозка Да
Демонстрационное освещение Да
Память настроек Да
Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 1030
Ширина (мм) 395
Глубина (мм) 630
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 1060 х 495 х 710
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 1120 х 450 х 685
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 42,9
Вес брутто, кг 46,3
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Ширина395 мм
- Глубина630 мм
- Вес42.9 кг