Характеристики товара
Описание
Удобные и вместительные шкафы от данного производителя помогут вам сохранить ваши вина в их лучшем виде. Данная модель является достаточно вместительной - она рассчитана на размещение внутри 40 бутылок вина типа Бордо, объем которых равен 0, 75л. Тип установки данной модели - встраиваемый, а это значит, что вы сможете значительно сэкономить место в вашем доме. Внутреннее пространство данного шкафа имеет одну температурную зону, внутри которой вы можете выставить любой необходимый режим в диапазоне от 5 до 20˚С. Тип охлаждения данного шкафа - компрессорный, соответственно работает установка на базе малошумных компрессоров. Что касается внешнего вида, то данный винный шкаф представлен в черном цвете, а его дверца имеет стальную окантовку. Дверца в свою очередь оснащена специальным стеклом, на которое нанесена тонировка, с целью того, чтобы защитить вашу винную коллекцию от солнечных лучей. Шкаф оснащен светодиодной подсветкой синего цвета.
Технические параметры винного шкафа
Уровень шума, дБ 39
Энергопотребление, кВт/год 248
Класс энергоэффективности С
Климатический класс ST
Корпус винного шкафа
Материал корпуса Сталь
Цвет корпуса Чёрный
Углублённый цоколь Нет
Дверь винного шкафа
Перенавешиваемая дверь Нет
Стекло Двойное с УФ-фильтром
Рамка двери Чёрная со стальной окантовкой
Ручка двери Стальная
Замок двери Опция
Внутреннее пространство винного шкафа
Объем, л 113
Количество полок, шт. 5
Тип полок Выкатные
Материал полок Дерево (массив бука)
Подсветка LED освещение
Дополнительные функции винного шкафа
Автоматическая разморозка Да
Демонстрационное освещение Да
Память настроек Да
Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 820
Ширина (мм) 595
Глубина (мм) 580
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 825 x 600 x 600
Регулируемые ножки Да
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 925 x 655 x 645
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 48
Вес брутто, кг 51,9
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина595 мм
- Глубина580 мм
- Вес48 кг