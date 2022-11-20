Винный шкаф Cold Vine C40-KST2

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Винный шкаф Cold Vine C40-KST2

4.5
97 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2
Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2
Следующий Винный шкаф Cold Vine C44-KST2
Винный шкаф Cold Vine C44-KST2

Характеристики товара

Описание

Один из представителей линейки винных шкафов от производителя Cold Vine. Данная модель относится к группе встраиваемых шкафов. Это означает, что вы всегда сможете сэкономить ваше свободное пространство и разместить винный шкаф с максимальной для вас выгодой. Общий литраж данного шкафа составляет 131 литр. Соответственно, вы можете с легкостью разместить в нем до 40 бутылок вина, если их объем не превышает 0, 75 литров и все они относятся к типу "Бордо". Температурная зона в данном шкафу одна, значит, вы можете хранить в нем вина только одного типа. Температура шкафа настраивается любой в диапазоне от +5 до +20 С. Охлаждение системы происходит за счет мощного компрессора, соответственно и тип охлаждения у установки - компрессорный. Корпус данного шкафа выполнен в черном цвете, а его дверца представляет собой тонированное стекло, обрамленное стальной рамкой. Шкаф подсвечивается с внутренней стороны светодиодами синего цвета. В базовой комплектации идут деревянные полки.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина595 мм
  • Вес48 кг

С этим товаром покупают

Комод Классика 3Настоящее фото товара Комод Классика 3, произведённого компанией ChiedoCover
от62 890
Оптовая цена
7

Комод Классика 3

Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
6

Скатерть Кофейный набор, габардин

Настоящее фото товара Стеллаж Касия, туя светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
11

Стеллаж Касия, туя светлая

Настоящее фото товара Система хранения SR-0642-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Система хранения SR-0642-3

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2, произведённого компанией ChiedoCover
от87 290
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C7-KST1, произведённого компанией ChiedoCover
от32 790
Оптовая цена
12

Винный шкаф Cold Vine C7-KST1

Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-020, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-020

Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-010, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-010

Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-030, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-030

Стул Beetle пластик бежевыйНастоящее фото товара Стул Beetle пластик бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
13

Стул Beetle пластик бежевый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Усиленная полка Cold Vine RW-040, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
5

Усиленная полка Cold Vine RW-040

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена
9

Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1

Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1

Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1, произведённого компанией ChiedoCover
от47 090
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-TSF2, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C12-TSF2

Винный шкаф Cold Vine BCW-35CНастоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine BCW-35C, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine BCW-35C

Стул Кеми коричневыйНастоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
15

Стул Кеми коричневый