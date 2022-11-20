Один из представителей линейки винных шкафов от производителя Cold Vine. Данная модель относится к группе встраиваемых шкафов. Это означает, что вы всегда сможете сэкономить ваше свободное пространство и разместить винный шкаф с максимальной для вас выгодой. Общий литраж данного шкафа составляет 131 литр. Соответственно, вы можете с легкостью разместить в нем до 40 бутылок вина, если их объем не превышает 0, 75 литров и все они относятся к типу "Бордо". Температурная зона в данном шкафу одна, значит, вы можете хранить в нем вина только одного типа. Температура шкафа настраивается любой в диапазоне от +5 до +20 С. Охлаждение системы происходит за счет мощного компрессора, соответственно и тип охлаждения у установки - компрессорный. Корпус данного шкафа выполнен в черном цвете, а его дверца представляет собой тонированное стекло, обрамленное стальной рамкой. Шкаф подсвечивается с внутренней стороны светодиодами синего цвета. В базовой комплектации идут деревянные полки.
Комод Классика 3
Скатерть Кофейный набор, габардин
Стеллаж Касия, туя светлая
Система хранения SR-0642-3
Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2
Винный шкаф Cold Vine C7-KST1
Демонстрационная полка Cold Vine RW-020
Демонстрационная полка Cold Vine RW-010
Демонстрационная полка Cold Vine RW-030
Стул Beetle пластик бежевый
Усиленная полка Cold Vine RW-040
Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1
Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1
Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1
Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2
Винный шкаф Cold Vine C12-TSF2
Винный шкаф Cold Vine BCW-35C
Стул Кеми коричневый