Характеристики товара
Описание
Модель имеет 2 зоны охлаждения, оснащена внутренними вентилятором и в каждой зоне для равномерного доступа холодного воздуха ко всем полкам шкафа и внешним вентилятором для быстрого эффективного охлаждения компрессора. Комплектуется холодильник C44-KBT2 пятью деревянными полками.
Шкаф оснащен электронной панелью управления, с помощью которой пользователь выбирает необходимый температурный режим работы аппарата. На ней расположены кнопки для регулировки температуры и включения освещения. В винном холодильнике Cold Vine C44-KBT2 предусмотрена возможность перевешивания двери на другую сторону, что дает дополнительное удобство при установке холодильника в подходящее по габаритам место.
Корпус шкафа металлический с покрытием черного цвета, дверца выполнена из прозрачного стекла, защищенного от воздействия ультрафиолетовых лучей. Ручка двери удобная, накладная, выполнена из нержавеющей стали. Цифровой индикатор температуры и внутреннее освещение - на светодиодах синего цвета.
Винный шкаф Cold Vine C44-KBT2 может быть встроен в нишу с соблюдением необходимых зазоров: сверху 15 мм, справа и слева по 10 мм и сзади 30 мм. Также холодильник может использоваться как отдельностоящий. Рекомендуется устанавливать винный шкаф Cold Vine C44-KBT2 вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (духовки, нагревателя, батареи и т.д.). Прямой солнечный свет может плохо повлиять на корпус, а источники тепла могут увеличить энергопотребление. Не рекомендуется устанавливать прибор на полы с подогревом без специальной термоизолирующей подложки. Слишком низкая температура окружающей среды также может быть причиной неправильной работы изделия.
Отличительные особенности
- Две зоны охлаждения.
- Автоматическая система разморозки.
- Пять деревянных полок без лакового покрытия.
- Электронная панель управления с цифровым дисплеем.
Функциональные особенности
- Дверца шкафа выполнена из прозрачного стекла с защитой от УФ лучей в рамке черного цвета.
- Регулируемый температурный режим каждой зоны шкафа в диапазоне от +5°C до +18°C позволяет хранить белые, красные и игристые вина.
- Наружный вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение компрессора за счет притока к нему холодного воздуха и защиту от перегрева за счет оттока горячего.
- Равномерное поддержание температуры в каждой зоне шкафа осуществляется отдельным внутренним вентилятором.
- Дверь перевешивается.
- Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.
- Светодиодная подсветка.
Высота (мм) 820
Ширина (мм) 595
Глубина (мм) 572 (535 + 47 дверь)
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 825 х 600 х 555
Регулируемые ножки Да
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 870 х 655 х 655
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 48
Вес брутто, кг 52
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина595 мм
- Глубина572 мм
- Вес48 кг