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Винный шкаф Cold Vine C50-KBF2 - фото 1Винный шкаф Cold Vine C50-KBF2 - фото 2

Винный шкаф Cold Vine C50-KBF2

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Характеристики товара

Описание

Новый компрессорный винный шкаф Cold Vine C50-KBF2 прекрасно подойдет для хранения частной коллекции вина, так как позволяет разместить в двух отдельных температурных зонах 38 бутылок типа «Бордо» с поддержанием в каждой из них отдельной температуры, идеальной для хранения белых и красных вин. С помощью простой и понятной сенсорной панели можно установить температуру в верхней зоне от +3°C до +12°C, а в нижней от +12°C до +20°C.

В зависимости от размера, объема и способа укладки бутылок, их фактическое число может отличаться. Вместимость шкафа указана с учетом размера традиционной бутылки 750 мл типа "Бордо" без упаковки.

Важно! Температура в верхнем отсеке должна быть установлена ниже, чем в нижнем отсеке, не менее чем на 4 °С, во избежание сбоя работы системы.

Отличительные особенности:

  • Две зоны охлаждения
  • Семь деревянных полок без лакового покрытия на металлических направляющих
  • Гарантия от производителя 24 месяца
  • Встроенный замок на двери
  • Каждая зона имеет отдельную сенсорную панель управления
  • Голубая светодиодная подсветка включается и выключается кнопкой на панели управления
  • Дверца шкафа выполнена из тонированного стекла с защитой от УФ лучей в стильной раме стального цвета
  • Равномерное поддержание температуры в каждой зоне шкафа возможно благодаря отдельным вентиляторам
  • Дверь не перевешивается (петли справа).

Тип охлаждения Компрессорный
Тип установки Отдельностоящий
Количество бутылок 38
Количество зон 2

Основные характеристики винного шкафа
Вид охлаждения Динамический
Тип полок Выкатные,Стационарная

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина395 мм
  • Глубина630 мм
  • Вес43.3 кг

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