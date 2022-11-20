Характеристики товара
Описание
Новый компрессорный винный шкаф Cold Vine C50-KBF2 прекрасно подойдет для хранения частной коллекции вина, так как позволяет разместить в двух отдельных температурных зонах 38 бутылок типа «Бордо» с поддержанием в каждой из них отдельной температуры, идеальной для хранения белых и красных вин. С помощью простой и понятной сенсорной панели можно установить температуру в верхней зоне от +3°C до +12°C, а в нижней от +12°C до +20°C.
В зависимости от размера, объема и способа укладки бутылок, их фактическое число может отличаться. Вместимость шкафа указана с учетом размера традиционной бутылки 750 мл типа "Бордо" без упаковки.
Важно! Температура в верхнем отсеке должна быть установлена ниже, чем в нижнем отсеке, не менее чем на 4 °С, во избежание сбоя работы системы.
Отличительные особенности:
- Две зоны охлаждения
- Семь деревянных полок без лакового покрытия на металлических направляющих
- Гарантия от производителя 24 месяца
- Встроенный замок на двери
- Каждая зона имеет отдельную сенсорную панель управления
- Голубая светодиодная подсветка включается и выключается кнопкой на панели управления
- Дверца шкафа выполнена из тонированного стекла с защитой от УФ лучей в стильной раме стального цвета
- Равномерное поддержание температуры в каждой зоне шкафа возможно благодаря отдельным вентиляторам
- Дверь не перевешивается (петли справа).
Тип охлаждения Компрессорный
Тип установки Отдельностоящий
Количество бутылок 38
Количество зон 2
Основные характеристики винного шкафа
Вид охлаждения Динамический
Тип полок Выкатные,Стационарная
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Ширина395 мм
- Глубина630 мм
- Вес43.3 кг