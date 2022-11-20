Товар в корзине. Перейти
Винный шкаф Cold Vine C6-TBSF1 - фото 1

Винный шкаф Cold Vine C6-TBSF1

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бар с подсветкой Инвернесс
Бар с подсветкой Инвернесс
Следующий Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1
Бар с подсветкой Инвернесс

Характеристики товара

Описание

Благодаря своим небольшим размерам, чёрному корпусу и стильной двери данный винный шкаф отлично впишется в интерьер любой кухни или гостиной.

Вместимость винного холодильника C6-TBSF1 составляет 6 бутылок типа Бордо емкостью 0,75 л. Бутылки размещаются на трёх полках, выполненных из хромированной стали. А также на полках легко помещаются бутылки шампанского. При необходимости можно вытащить одну из полок,и расположить более объемные бутылки.

Корпус винного шкафа выполнен из стали, окрашенной в чёрный цвет. Особый стиль шкафу придаёт рама стального цвета по обеим сторонам дверцы. Сама же дверь выполнена из двойного стекла с зеркальной тонировкой и защитным напылением от УФ-излучения. Сенсорное управление винного шкафа расположено на двери, где можно выставить необходимую температуру, переключить отображение с Цельсия на Фаренгейты, а также включить голубую светодиодную подсветку.

Шкаф открывается с помощью удобной ручки, утопленной в верхней части дверцы. В линейке термоэлектрических шкафов Cold Vine есть аналогичная по стилю исполнения модель C12-TBSF1, вместимостью 12 бутылок.

Температура в винном шкафу C6-TBSF1 настраивается в диапазоне от +8 до +18 ˚С, что позволяет хранить в нём разные виды вин. Но при этом важно помнить, что термоэлектрические шкафы очень зависимы от температуры окружающей среды. Примерная разница между окружающей и фактической температурой в шкафу будет составлять не более 18 ˚С. Устанавливать данную модель желательно вдали от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов, и ни в коем в случае не рекомендуется встраивать винный холодильник C6-TBSF1 в закрытую мебельную нишу.

Небольшой и стильный, практически бесшумный, винный шкаф Cold Vine C6-TBSF1 будет служить Вам верным помощником и сохранит прохладными Ваши любимые напитки.

Высота (мм) 405
Ширина (мм) 265
Глубина (мм) 500
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 475 x 363 x 595

Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 8,9
Вес брутто, кг 10,5

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота405 мм
  • Ширина265 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес8.9 кг

Похожие товары

Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
от225 090
Оптовая цена
8

Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-KST1, произведённого компанией ChiedoCover
от77 990
Оптовая цена
11

Винный шкаф Cold Vine C18-KST1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
11

Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1

Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от50 290
Оптовая цена
14

Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2, произведённого компанией ChiedoCover
от87 290
Оптовая цена
8

Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2, произведённого компанией ChiedoCover
от129 090
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C40-KST2, произведённого компанией ChiedoCover
от140 790
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine C40-KST2

Винный шкаф Cold Vine C44-KST2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C44-KST2, произведённого компанией ChiedoCover
от112 590
Оптовая цена
12

Винный шкаф Cold Vine C44-KST2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C7-KST1, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
Оптовая цена
12

Винный шкаф Cold Vine C7-KST1

Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-020, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-020

С этим товаром покупают
Стул Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
11

Стул Лофт-12 барный

Комод Палех 3 ящикаНастоящее фото товара Комод Палех 3 ящика, произведённого компанией ChiedoCover
73 490
Оптовая цена
13

Комод Палех 3 ящика

Настоящее фото товара Комод Блайбург, произведённого компанией ChiedoCover
74 390
9

Комод Блайбург

Настоящее фото товара Тумба Лониго, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
15

Тумба Лониго

Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
от225 090
Оптовая цена
8

Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-KST1, произведённого компанией ChiedoCover
от77 990
Оптовая цена
11

Винный шкаф Cold Vine C18-KST1

Винный шкаф Cold Vine C66-KSF2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C66-KSF2, произведённого компанией ChiedoCover
от143 290
Оптовая цена
5

Винный шкаф Cold Vine C66-KSF2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C28-TBF1, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена
8

Винный шкаф Cold Vine C28-TBF1

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-010, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-010

Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-030, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-030

Настоящее фото товара Усиленная полка Cold Vine RW-040, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
5

Усиленная полка Cold Vine RW-040

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
от47 790
Оптовая цена
9

Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1

Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1, произведённого компанией ChiedoCover
от57 590
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1

Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1, произведённого компанией ChiedoCover
от55 990
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-TSF2, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C12-TSF2