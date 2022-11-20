Характеристики товара
Описание
Благодаря своим небольшим размерам, чёрному корпусу и стильной двери данный винный шкаф отлично впишется в интерьер любой кухни или гостиной.
Вместимость винного холодильника C6-TBSF1 составляет 6 бутылок типа Бордо емкостью 0,75 л. Бутылки размещаются на трёх полках, выполненных из хромированной стали. А также на полках легко помещаются бутылки шампанского. При необходимости можно вытащить одну из полок,и расположить более объемные бутылки.
Корпус винного шкафа выполнен из стали, окрашенной в чёрный цвет. Особый стиль шкафу придаёт рама стального цвета по обеим сторонам дверцы. Сама же дверь выполнена из двойного стекла с зеркальной тонировкой и защитным напылением от УФ-излучения. Сенсорное управление винного шкафа расположено на двери, где можно выставить необходимую температуру, переключить отображение с Цельсия на Фаренгейты, а также включить голубую светодиодную подсветку.
Шкаф открывается с помощью удобной ручки, утопленной в верхней части дверцы. В линейке термоэлектрических шкафов Cold Vine есть аналогичная по стилю исполнения модель C12-TBSF1, вместимостью 12 бутылок.
Температура в винном шкафу C6-TBSF1 настраивается в диапазоне от +8 до +18 ˚С, что позволяет хранить в нём разные виды вин. Но при этом важно помнить, что термоэлектрические шкафы очень зависимы от температуры окружающей среды. Примерная разница между окружающей и фактической температурой в шкафу будет составлять не более 18 ˚С. Устанавливать данную модель желательно вдали от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов, и ни в коем в случае не рекомендуется встраивать винный холодильник C6-TBSF1 в закрытую мебельную нишу.
Небольшой и стильный, практически бесшумный, винный шкаф Cold Vine C6-TBSF1 будет служить Вам верным помощником и сохранит прохладными Ваши любимые напитки.
Высота (мм) 405
Ширина (мм) 265
Глубина (мм) 500
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 475 x 363 x 595
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 8,9
Вес брутто, кг 10,5
Основные характеристики
- Высота405 мм
- Ширина265 мм
- Глубина500 мм
- Вес8.9 кг