Характеристики товара
Описание
Винный шкаф C66-KBF2 выполнен в чёрном металлическом корпусе. Дверь винного шкафа изготовлена из двойного тонированного стекла с защитой от УФ-лучей. Рама двери полностью стальная, что придаёт винному шкафу неповторимый стиль. В комплекте к винному шкафу идёт стальная ручка. А также на двери есть встроенный замок, благодаря чему Ваша винная коллекция всегда будет под надёжной защитой. В линейке винных шкафов Cold Vine есть аналогичная по вместительности и габаритам модель C80-KBF2.
Внутреннее пространство винного шкафа разделено на две независимые температурные зоны. В каждой из них можно установить температуру от +5 до +20 ˚С и хранить как красное, так и белое вино. Производителем рекомендуется устанавливать в верхней зоне температуру от +5 до 16˚С (идеально для белых и шампанских вин), а в нижней от +9 до +20 ˚С (подходит для хранения красных вин). При этом нельзя устанавливать температуру в верхней зоне выше, чем в нижней, разница должна быть минимум в 4 градуса. В каждой температурной зоне есть своя отдельная сенсорная панель управления, на которой можно включить винный холодильник, установить нужную Вам температуру для хранения необходимого сорта вин, а также включить мягкую светодиодную подстветку голубого цвета.
Вместимость винного холодильника составляет 66 бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. Всего в винном шкафе 7 деревянных нелакированных полок, 6 из которых оснащены метабоксами для удобства выдвигания. В винном холодильнике C66-KBF2 можно также расположить бутылки с шампанским. Выдвижные полки вмещают на себе по 9 стандартных бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. На нижней полке бутылки укладываются одна на другую в два ряда.
Компрессорный винный шкаф Cold Vine C66-KBF2 является отдельностоящим и не предусматривает встройки в мебель, но при необходимости его можно устанавливать в нишу, соблюдая при этом необходимые для охлаждения стенок шкафа зазоры в 3-5 см.
Уровень шума, дБ 39
Энергопотребление, кВт/год 259
Класс энергоэффективности С
Климатический класс ST
Корпус винного шкафа
Материал корпуса Сталь
Цвет корпуса Чёрный
Регулируемые ножки Да
Дверь винного шкафа
Перенавешиваемая дверь Нет
Стекло Двойное с УФ-фильтром
Рамка двери Чёрная со стальной окантовкой
Ручка двери Стальная
Замок двери Да
Внутреннее пространство винного шкафа
Объем, л 178
Количество полок, шт. 7
Тип полок Выкатные,Полуполка
Материал полок Дерево (массив бука)
Подсветка LED освещение
Дополнительные функции винного шкафа
Автоматическая разморозка Да
Демонстрационное освещение Да
Память настроек Да
Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 1045
Ширина (мм) 595
Глубина (мм) 635
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 1075 х 695 х 715
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 1130 х 660 х 685
Вес нетто, кг 53,5
Вес брутто, кг 58,6
Основные характеристики
- Высота1045 мм
- Ширина595 мм
- Глубина635 мм
- Вес53.5 кг