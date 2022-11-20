Характеристики товара
Описание
Винный шкаф C66-KSF2 выполнен в чёрном металлическом корпусе. Дверь винного шкафа изготовлена из двойного тонированного стекла с защитой от УФ-лучей. Рама двери полностью стальная, что придаёт винному шкафу неповторимый стиль. В комплекте к винному шкафу идёт стальная ручка, в тон раме. А также на двери есть встроенный замок, благодаря чему Ваша винная коллекция всегда будет под надёжной защитой. В линейке винных шкафов Cold Vine есть аналогичная по вместительности и габаритам модель C80-KBF2, отличающаяся от собрата чёрной рамой двери с тонкой стальной окантовкой по периметру.
Внутреннее пространство винного шкафа разделено на две независимые температурные зоны. В каждой из них можно установить температуру от +5 до +20 ˚С и хранить как красное, так и белое вино. Производителем рекомендуется устанавливать в верхней зоне температуру от +5 до 16˚С (идеально для белых и шампанских вин), а в нижней от +9 до +20 ˚С (подходит для хранения красных вин). При этом нельзя устанавливать температуру в верхней зоне выше, чем в нижней, разница должна быть минимум в 4 градуса. В каждой температурной зоне есть своя отдельная сенсорная панель управления, на которой можно включить винный холодильник, установить нужную Вам температуру для хранения необходимого сорта вин, а также включить мягкую светодиодную подстветку голубого цвета.
Вместимость винного холодильника составляет 66 бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. Всего в винном шкафе 7 деревянных нелакированных полок, 6 из которых оснащены метабоксами для удобства выдвигания. В винном холодильнике C66-KSF2 можно также расположить бутылки с шампанским. Выдвижные полки вмещают на себе по 9 стандартных бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. На нижней полке бутылки укладываются одна на другую в два ряда.
Компрессорный винный шкаф Cold Vine C66-KSF2 является отдельностоящим и не предусматривает встройки в мебель, но при необходимости его можно устанавливать в нишу, соблюдая при этом необходимые для охлаждения стенок шкафа зазоры в 3-5 см.
Высота (мм) 1045
Ширина (мм) 595
Глубина (мм) 635
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 1075 х 695 х 715
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 1130 х 660 х 685
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 54,8
Вес брутто, кг 59,2
Основные характеристики
- Высота1045 мм
- Ширина595 мм
- Глубина635 мм
- Вес54.8 кг