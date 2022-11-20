Характеристики товара
Описание
Компактный и элегантный винный шкаф Cold Vine C7-KBT1 на 7 бутылок вина с одной температурной зоной. Модель оснащена внутренним вентилятором для равномерного доступа холодного воздуха ко всем полкам шкафа и внешним вентилятором для быстрого эффективного охлаждения компрессора. Комплектуется холодильник C7-KBT1 шестью металлическими полками. В его верхней части находится электронная панель, с помощью которой пользователь выбирает необходимый температурный режим работы аппарата. На ней расположены кнопки для регулировки температуры и включения освещения.
Дизайн винного холодильника Cold Vine C7-KBT1 выполнен в современном лаконичном стиле. Корпус из металла с покрытием черного цвета, дверца выполнена из прозрачного стекла, защищенного от воздействия ультрафиолетовых лучей. Ручка шкафа удобная, накладная, выполнена из нержавеющей стали. Цифровой индикатор температуры и внутреннее освещение - на светодиодах синего цвета.
Благодаря своим компактным размерам C7-KBT1 легко встраивается под столешницу или устанавливается отдельно. Его ширина всего 145 мм, что обеспечивает установку шкафа в достаточно узком пространстве. Также винный холодильник может быть встроен в нишу с соблюдением необходимых зазоров: сверху 15 мм, справа и слева по 10 мм и сзади 30 мм. Рекомендуется устанавливать винный шкаф Cold Vine C7-KBT1 вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (духовки, нагревателя, батареи и т.д.). Прямой солнечный свет может плохо повлиять на корпус, а источники тепла могут увеличить энергопотребление. Не рекомендуется устанавливать прибор на полы с подогревом без специальной термоизолирующей подложки. Слишком низкая температура окружающей среды также может быть причиной неправильной работы изделия.
Отличительные особенности
- Одна зона охлаждения.
- Автоматическая система разморозки.
- Шесть металлических полок.
- Электронная панель управления с цифровым дисплеем.
Функциональные особенности
- Дверца шкафа выполнена из прозрачного стекла с защитой от УФ лучей в рамке черного цвета.
- Регулируемый температурный режим в диапазоне от +5°C до +18°C позволяет хранить белые, красные и игристые вина.
- Наружный вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение компрессора за счет притока к нему холодного воздуха и защиту от перегрева за счет оттока горячего.
- Внутренний вентилятор способствует равномерному распределению температуры по всему объему шкафа.
- Дверь перевешивается.
- Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.
- Светодиодная подсветка.
Высота (мм) 865
Ширина (мм) 145
Глубина (мм) 475 (425+50 дверь без учета ручки)
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 870 х 155 х 485
Регулируемые ножки Да
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 890 х 180 х 515
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 18,3
Вес брутто, кг 20,3
Основные характеристики
- Высота865 мм
- Ширина145 мм
- Глубина475 мм
- Вес18.3 кг