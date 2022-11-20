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Винный шкаф Cold Vine C7-KST1 - фото 1

Винный шкаф Cold Vine C7-KST1

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Характеристики товара

Описание

Компактный и лаконичный винный шкаф Cold Vine C7-KST1 вмещает в себя 7 бутылок вина типа бордо. Модель оснащена внутренним вентилятором для равномерного доступа холодного воздуха ко всем полкам шкафа и внешним вентилятором для быстрого и эффективного охлаждения компрессора. Комплектуется холодильник C7-KST1 шестью полками из пластифицированного металла. Надежная фиксация полок исключает возможность малейших вибраций и колебаний внутри шкафа. В верхней части шкафа находится интуитивно-понятная электронная панель управления, с легкостью регулируйте температуру и освещение внутри шкафа.

Лаконичный дизайн модели подойдет для любой современной кухни, бара или гостиной. Корпус винного шкафа выполнен из металла чёрного цвета, дверца обшита бесшовной нержавеющей сталью. Тройное защитное стекло защитит Вашу винную коллекцию от вредного воздействия солнечных лучей и поможет создать идеальный микроклимат винного погреба внутри шкафа. Удобная накладная ручка из нержавеющей стали легко снимается и устанавливается на дверцу. Цифровой индикатор температуры и внутреннее освещение – на светодиодах синего цвета.

Не рекомендуется устанавливать прибор на полы с подогревом без специальной термоизолирующей подложки. Слишком низкая температура окружающей среды также может быть причиной неправильной работы изделия.

Отличительные особенности

  • Встроенная система вентиляции
  • Автоматическая разморозка
  • Шесть полок из пластифицированного металла.
  • Электронная панель управления с цифровым дисплеем.

Функциональные особенности

  • Дверца шкафа выполнена из прозрачного стекла с защитой от УФ лучей в рамке из нержавеющей стали.
  • Регулируемые ножки
  • Регулируемый температурный режим в диапазоне от +5°C до +18°C позволяет хранить белые, красные и игристые вина.
  • Наружный вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение компрессора за счет притока к нему холодного воздуха и защиту от перегрева за счет оттока горячего.
  • Внутренний вентилятор способствует равномерному распределению температуры по всему объему шкафа.
  • Дверь перевешивается.
  • Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.
  • Светодиодная подсветка.

Габаритные размеры винного шкафа
Высота (мм) 865
Ширина (мм) 145
Глубина (мм) 475 (425+50 дверь без учета ручки)
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 870 х 150 х 455
Регулируемые ножки Да
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 890 х 175 х 510
Вес винного шкафа
Вес нетто, кг 18,3
Вес брутто, кг 20,3

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Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Ширина145 мм
  • Глубина475 мм
  • Вес18.3 кг

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