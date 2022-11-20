Товар в корзине. Перейти
Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 1Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 2Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 3Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 4Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 5Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 6Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 7Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 8Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 9Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 10Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 11Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 12Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 13Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 14Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 15Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver - фото 16

Винный шкаф Connoisseur CTD-46 silver

Артикул: CH-049-085
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Винный шкаф Amateur AX-12
Винный шкаф Amateur AX-12
Следующий Винный шкаф Connoisseur CK-21 silver
Винный шкаф Amateur AX-12

Характеристики товара

Описание

Винный шкаф CTD-46 имеет две оптимальные температурные зоны, которые обеспечат идеальные условия для хранения красного, белого и игристого вин. Модель предназначена для встраивания и вмещает до 46 бутылок объемом 750 мл. Шкаф оснащен современной компрессорной системой, которая значительно снижает вибрацию и шум, что препятствует взбалтыванию вина и появлению осадка. Пять съемных полок выполнены из массива бука. Управление осуществляется с помощью удобной панели внутри холодильника и позволяет регулировать температуру внутри каждой зоны с шагом в 1°C. Внутренний вентилятор равномерно распределяет температуру по всему объему шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. Благодаря «зимнему» режиму прибор можно устанавливать даже в помещениях с низкой температурой. В таких случаях у винного шкафа включается режим подогрева камеры. А дверца с тонированным стеклом и подсветка синего цвета позволяют демонстрировать винную коллекцию посетителям или гостям.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота820 мм
  • Объем138 л
  • Мощность90 Вт

Похожие товары

Барный шкаф ХавериНастоящее фото товара Барный шкаф Хавери, произведённого компанией ChiedoCover
от283 990
Оптовая цена
17

Барный шкаф Хавери

Винный шкаф Рошель, палисандрНастоящее фото товара Винный шкаф Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от74 700
Оптовая цена
6

Винный шкаф Рошель, палисандр

Барный шкаф Валенса Настоящее фото товара Барный шкаф Валенса , произведённого компанией ChiedoCover
от367 990
Оптовая цена
15

Барный шкаф Валенса

Настоящее фото товара Бар с подсветкой Инвернесс, произведённого компанией ChiedoCover
от256 990
Оптовая цена
8

Бар с подсветкой Инвернесс

Винный шкаф Gourmet GPD-45 PremiumНастоящее фото товара Винный шкаф Gourmet GPD-45 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
59 990
Оптовая цена
4

Винный шкаф Gourmet GPD-45 Premium

Винный шкаф Amateur AFD-12Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AFD-12, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
14

Винный шкаф Amateur AFD-12

Винный шкаф Amateur AFD-21Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AFD-21, произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена
6

Винный шкаф Amateur AFD-21

Винный шкаф Amateur AM-12Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AM-12, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
5

Винный шкаф Amateur AM-12

Винный шкаф Amateur AM-18Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AM-18, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
6

Винный шкаф Amateur AM-18

Винный шкаф Amateur AM-28Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AM-28, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
13

Винный шкаф Amateur AM-28

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
14Хит

Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный

Стул Рэкс, морская глубинаНастоящее фото товара Стул Рэкс, морская глубина, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
7

Стул Рэкс, морская глубина

Стул Барбара NEW велюр терракотовыйНастоящее фото товара Стул Барбара NEW велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79059
13 990 ₽Оптовая цена
3

Стул Барбара NEW велюр терракотовый

Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовинаНастоящее фото товара Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовина

Настоящее фото товара Стул Монмартр, черно-белый, ножки светло-коричневые под бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
2

Стул Монмартр, черно-белый, ножки светло-коричневые под бамбук

Подстолье РеннНастоящее фото товара Подстолье Ренн, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
8

Подстолье Ренн

Другие товары из разделашкафы
Настоящее фото товара Шкаф-купе Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
132 790
Оптовая цена
13

Шкаф-купе Классика №2

Шкаф Хельга №3Настоящее фото товара Шкаф Хельга №3, произведённого компанией ChiedoCover
132 890
Оптовая цена
2

Шкаф Хельга №3

Шкаф КлассикаНастоящее фото товара Шкаф Классика, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
17

Шкаф Классика

Шкаф-купе КлассикаНастоящее фото товара Шкаф-купе Классика, произведённого компанией ChiedoCover
120 690
Оптовая цена
16

Шкаф-купе Классика