Товар в корзине. Перейти
Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 1Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 2Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 3Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 4Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 5Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 6Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 7Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 8Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 9Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 10Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 11Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 12Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 13Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 14Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 15Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 16Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 17Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 18Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 19Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white - фото 20

Винный шкаф Connoisseur CXD-46 white

Артикул: CH-049-111
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Винный шкаф Connoisseur CXD-46 silver
Винный шкаф Connoisseur CXD-46 silver
Следующий Винный шкаф Sommelier SMD-110 slim black
Винный шкаф Connoisseur CXD-46 silver

Характеристики товара

Описание

Винный шкаф CXD-46 имеет две оптимальные температурные зоны, которые обеспечат идеальные условия для хранения красного, белого и игристого вин. Модель предназначена для встраивания и вмещает до 46 бутылок объемом 750 мл. Шкаф оснащен современной компрессорной системой, которая значительно снижает вибрацию и шум, что препятствует взбалтыванию вина и появлению осадка. Шесть съемных полок выполнены из массива бука. Управление осуществляется с помощью удобной панели внутри холодильника и позволяет регулировать температуру внутри каждой зоны с шагом в 1°C. Внутренний вентилятор равномерно распределяет температуру по всему объему шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. Благодаря «зимнему» режиму прибор можно устанавливать даже в помещениях с низкой температурой. В таких случаях у винного шкафа включается режим подогрева камеры. А дверца с тонированным стеклом и подсветка позволяют демонстрировать винную коллекцию посетителям или гостям.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота820 мм
  • Объем145 л
  • Мощность78 Вт

Похожие товары

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»Настоящее фото товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв», произведённого компанией ChiedoCover
68 990
Оптовая цена
14Хит

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»

Винный шкаф лофт «Сетка В»Настоящее фото товара Винный шкаф лофт «Сетка В», произведённого компанией ChiedoCover
64 790
Оптовая цена
15

Винный шкаф лофт «Сетка В»

Барный шкаф ХавериНастоящее фото товара Барный шкаф Хавери, произведённого компанией ChiedoCover
от283 990
Оптовая цена
17

Барный шкаф Хавери

Винный шкаф Рошель, палисандрНастоящее фото товара Винный шкаф Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от74 700
Оптовая цена
6

Винный шкаф Рошель, палисандр

Барный шкаф Валенса Настоящее фото товара Барный шкаф Валенса , произведённого компанией ChiedoCover
от367 990
Оптовая цена
15

Барный шкаф Валенса

Настоящее фото товара Бар с подсветкой Инвернесс, произведённого компанией ChiedoCover
от256 990
Оптовая цена
8

Бар с подсветкой Инвернесс

Винный шкаф Gourmet GPD-45 PremiumНастоящее фото товара Винный шкаф Gourmet GPD-45 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
59 990
Оптовая цена
4

Винный шкаф Gourmet GPD-45 Premium

Винный шкаф Amateur AFD-12Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AFD-12, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
14

Винный шкаф Amateur AFD-12

Винный шкаф Amateur AFD-21Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AFD-21, произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена
6

Винный шкаф Amateur AFD-21

Винный шкаф Amateur AM-12Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AM-12, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
5

Винный шкаф Amateur AM-12

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Олимп эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
16

Стул Олимп эмаль

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венгеНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге, произведённого компанией ChiedoCover
от57 090
Оптовая цена
3

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге

Настоящее фото товара Диван Cloud двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от77 790
Оптовая цена
7

Диван Cloud двухместный

Стул Кайзука белыйНастоящее фото товара Стул Кайзука белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
10

Стул Кайзука белый

Стул Наполеон New, пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 3907
4 690 ₽Оптовая цена
8Хит

Стул Наполеон New, пластиковый, белый

Кресло Richard, замшаНастоящее фото товара Кресло Richard, замша, произведённого компанией ChiedoCover
39 900
Оптовая цена
17

Кресло Richard, замша

Гирлянда Cвечи на пульте 10 свечей на клипсахНастоящее фото товара Гирлянда Cвечи на пульте 10 свечей на клипсах, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
17

Гирлянда Cвечи на пульте 10 свечей на клипсах

Другие товары из разделашкафы
Настоящее фото товара Шкаф-купе Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
132 790
Оптовая цена
13

Шкаф-купе Классика №2

Шкаф Хельга №3Настоящее фото товара Шкаф Хельга №3, произведённого компанией ChiedoCover
132 890
Оптовая цена
2

Шкаф Хельга №3

Шкаф КлассикаНастоящее фото товара Шкаф Классика, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
17

Шкаф Классика

Шкаф-купе КлассикаНастоящее фото товара Шкаф-купе Классика, произведённого компанией ChiedoCover
120 690
Оптовая цена
16

Шкаф-купе Классика