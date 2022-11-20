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Винный шкаф Esthete ES-34 white

Артикул: CH-049-094
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шкаф для вина ES-34 — модель белого цвета с корпусом из стали. Имеет одну температурную зону и вмещает до 34 винных бутылок объемом 750 мл. Работа шкафа основана на компрессорном принципе. Благодаря низкому уровню шума и вибраций, сменному угольному фильтру и контролю влажности микроклимат внутри устройства остается максимально благоприятным для хранения вина. Деревянные полки установлены на телескопических направляющих, что обеспечивает хороший обзор и удобный доступ к бутылкам – даже к расположенным сзади. На стеклянной двери модели имеется специальный UV-фильтр, который защищает бутылки от губительных для вина солнечных лучей. Управление параметрами работы модели производится при помощи сенсорных кнопок и ЖК-дисплея с цифровой индикацией температуры.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота858 мм
  • Объем67 л
  • Мощность80 Вт

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