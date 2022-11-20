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Винный шкаф ET-143 black

Артикул: CH-049-128
4 оценки
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Характеристики товара

Описание

Стильный дизайн винного шкафа ET-143 прекрасно подойдет к интерьеру вашей кухни, бара или винотеки. Специально разработанный инверторный компрессор с исключительно низким уровнем вибрации обеспечивает оптимальные условия хранения вина. Защитное покрытие от ультрафиолетовых лучей на дверце шкафа замедляет окислительные процессы, что позволяет сохранить непревзойденный вкус напитка. Внутренний вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха, что дает равномерное распределение температуры и влажности внутри модели. Специальные z-shape полки выполнены из металла, устойчивы к воздействию влаги. Минимальная возможная температура внутри шкафа составляет 5 градусов по Цельсию, максимальная — 20 градусов.

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Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1835 мм
  • Объем472 л
  • Мощность43 Вт

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