Товар в корзине. Перейти
Винный шкаф EZD-104 black - фото 1Винный шкаф EZD-104 black - фото 2Винный шкаф EZD-104 black - фото 3Винный шкаф EZD-104 black - фото 4Винный шкаф EZD-104 black - фото 5Винный шкаф EZD-104 black - фото 6

Винный шкаф EZD-104 black

Артикул: CH-049-134
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шкаф для хранения сигар BR-650 black
Шкаф для хранения сигар BR-650 black
Следующий Винный шкаф APD-12 black
Шкаф для хранения сигар BR-650 black

Характеристики товара

Описание

Стильный дизайн винного шкафа EZD-104 прекрасно подойдет к интерьеру вашей кухни, бара или винотеки. Специально разработанный компрессор с исключительно низким уровнем вибрации обеспечивает оптимальные условия хранения вина. Защитное покрытие от ультрафиолетовых лучей на дверце шкафа замедляет окислительные процессы, что позволяет сохранить непревзойденный вкус напитка. Внутренний вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха, что дает равномерное распределение температуры и влажности внутри модели. Специальные z-shape полки выполнены из металла, устойчивы к воздействию влаги. Минимальная возможная температура внутри шкафа составляет 5 градусов по Цельсию, максимальная — 20 градусов.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1600 мм
  • Объем375 л
  • Мощность105 Вт

Похожие товары

Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
от225 090
Оптовая цена
14

Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1

Настоящее фото товара Модульный дубовый стеллаж, 1 модуль, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Модульный дубовый стеллаж, 1 модуль

Настоящее фото товара Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
11

Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля

Настоящее фото товара Модульный дубовый стеллаж, 3 модуля, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
16

Модульный дубовый стеллаж, 3 модуля

Настоящее фото товара Винный стеллаж Бомбей, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
3

Винный стеллаж Бомбей

Настоящее фото товара Стеллаж для бутылок вина RW-14, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
15

Стеллаж для бутылок вина RW-14

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»Настоящее фото товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв», произведённого компанией ChiedoCover
68 990
Оптовая цена
14Хит

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»

Винный шкаф лофт «Сетка В»Настоящее фото товара Винный шкаф лофт «Сетка В», произведённого компанией ChiedoCover
64 790
Оптовая цена
15

Винный шкаф лофт «Сетка В»

Барный шкаф ХавериНастоящее фото товара Барный шкаф Хавери, произведённого компанией ChiedoCover
от283 990
Оптовая цена
17

Барный шкаф Хавери

Винный шкаф Рошель, палисандрНастоящее фото товара Винный шкаф Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от74 700
Оптовая цена
6

Винный шкаф Рошель, палисандр

С этим товаром покупают
Стул пластиковый Allegra-PP, коричневый, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Allegra-PP, коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Allegra-PP, коричневый, белый

Настоящее фото товара Кресло Ждун, произведённого компанией ChiedoCover
от6 750
Оптовая цена
15

Кресло Ждун

Стол Бруно 1000, раздвижной, прямоугольный, вишняНастоящее фото товара Стол Бруно 1000, раздвижной, прямоугольный, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от47 490
Оптовая цена
6

Стол Бруно 1000, раздвижной, прямоугольный, вишня

Кресло пластиковое Sky, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Sky, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
16

Кресло пластиковое Sky, красный

В наличии 1 шт.
Кресло Граф на вращающейся основеНастоящее фото товара Кресло Граф на вращающейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
15

Кресло Граф на вращающейся основе

Настоящее фото товара Люстра Эвита подвесная с белыми абажурами, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Люстра Эвита подвесная с белыми абажурами

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
4

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Кровать куб МетисНастоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
4

Кровать куб Метис

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металлНастоящее фото товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
33

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл