Характеристики товара
Описание
Стильный дизайн винного шкафа EZD-104 прекрасно подойдет к интерьеру вашей кухни, бара или винотеки. Специально разработанный компрессор с исключительно низким уровнем вибрации обеспечивает оптимальные условия хранения вина. Защитное покрытие от ультрафиолетовых лучей на дверце шкафа замедляет окислительные процессы, что позволяет сохранить непревзойденный вкус напитка. Внутренний вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха, что дает равномерное распределение температуры и влажности внутри модели. Специальные z-shape полки выполнены из металла, устойчивы к воздействию влаги. Минимальная возможная температура внутри шкафа составляет 5 градусов по Цельсию, максимальная — 20 градусов.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина700 мм
- Высота1600 мм
- Объем375 л
- Мощность105 Вт