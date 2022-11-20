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Винный шкаф GM-65 black

Артикул: CH-049-141
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Однозонный шкаф GM-65 может использоваться для охлаждения вина перед подачей, длительного хранения или созревания винной коллекции. Модель рассчитана на размещение в ней до 65 бутылок вина стандартного объема 0, 75 л. Современный компрессор обеспечивает низкий уровень вибраций. На полках из твердых пород дерева не образуется конденсат, что позволяет сохранить этикетки бутылок в первоначальном виде. Современное светодиодное освещение не является источником тепла и сохраняет электроэнергию. На двери установлен стеклопакет с UV-фильтром, препятствующий проникновению света и сохраняющий свойства благородного алкоголя. Сменный угольный фильтр служит для устранения посторонних запахов, проникающих внутрь холодильника через систему естественной вентиляции. Для предотвращения высыхания пробки в шкафу сохраняется влажность более 50%. Это позволяет бутылкам с вином храниться в течение долгих лет. Управление параметрами работы модели производится при помощи сенсорных кнопок и ЖК-дисплея с цифровой индикацией температуры.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1252 мм
  • Объем173 л
  • Мощность95 Вт

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