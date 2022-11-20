Характеристики товара
Описание
Винный шкаф GP-38 поможет Вам создать идеальные условия для демонстрации и хранения коллекции вин из 38 бутылок. Модель отличается не только стильным дизайном, но и безупречной функциональностью. Современные технологические решения позволяют поддерживать выбранную температуру с высокой точностью, что является необходимым условием для долгосрочного хранения марочного вина. Шкаф оснащен современной компрессорной системой, которая значительно снижает вибрацию и шум, что препятствует взбалтыванию благородного напитка и появлению осадка. Сменный угольный фильтр служит для устранения посторонних запахов, проникающих внутрь изделия через систему естественной вентиляции. Благодаря минимальному выделению тепла во время работы LED-лампы не нагревают внутреннее пространство и содержимое отделения, а в тонированной двери шкафа имеется специальный UV-фильтр, который защищает вино от губительных для напитка солнечных лучей. Шкаф оснащен сенсорной панелью управления, на ней расположены кнопки для регулировки температуры и включения освещения.
Основные характеристики
- Ширина395 мм
- Глубина580 мм
- Высота840 мм
- Объем94 л
- Мощность90 Вт