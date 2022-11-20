Товар в корзине. Перейти
Винный шкаф Gourmet GP-80 Premium - фото 1Винный шкаф Gourmet GP-80 Premium - фото 2Винный шкаф Gourmet GP-80 Premium - фото 3Винный шкаф Gourmet GP-80 Premium - фото 4Винный шкаф Gourmet GP-80 Premium - фото 5Винный шкаф Gourmet GP-80 Premium - фото 6

Винный шкаф Gourmet GP-80 Premium

Артикул: CH-049-096
17 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Винный шкаф Gourmet GP-38 black
Винный шкаф Gourmet GP-38 black
Следующий Винный шкаф Gourmet GPD-73 Premium
Винный шкаф Gourmet GP-38 black

Характеристики товара

Описание

Монотемпературный шкаф премиум класса GP-80 может использоваться для охлаждения вина перед подачей, длительного хранения или созревания винной коллекции. Модель рассчитана на размещение в ней до 80 бутылок вина стандартного объема 0, 75 л. Современный компрессор обеспечивает низкий уровень вибраций. На полках из твердых пород дерева не образуется конденсат, что позволяет сохранить этикетки бутылок в первоначальном виде. Современное светодиодное освещение не является источником тепла и сохраняет электроэнергию. На двери установлен тонированный стеклопакет, препятствующий проникновению света и сохраняющий свойства благородного алкоголя. Сменный угольный фильтр служит для устранения посторонних запахов, проникающих внутрь холодильника через систему естественной вентиляции. Для предотвращения высыхания пробки в шкафу сохраняется влажность более 50%. Это позволяет бутылкам с вином храниться в течение долгих лет. Программа обогрева гарантирует сохранение необходимой температуры внутри шкафа даже при очень низких значениях комнатной температуры. Управление параметрами работы модели производится при помощи сенсорных кнопок и ЖК-дисплея с цифровой индикацией температуры.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1257 мм
  • Объем200 л
  • Мощность90 Вт

Похожие товары

Барный шкаф ХавериНастоящее фото товара Барный шкаф Хавери, произведённого компанией ChiedoCover
от283 990
Оптовая цена
17

Барный шкаф Хавери

Винный шкаф Рошель, палисандрНастоящее фото товара Винный шкаф Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от74 700
Оптовая цена
6

Винный шкаф Рошель, палисандр

Барный шкаф Валенса Настоящее фото товара Барный шкаф Валенса , произведённого компанией ChiedoCover
от367 990
Оптовая цена
15

Барный шкаф Валенса

Настоящее фото товара Бар с подсветкой Инвернесс, произведённого компанией ChiedoCover
от256 990
Оптовая цена
8

Бар с подсветкой Инвернесс

Винный шкаф Gourmet GPD-45 PremiumНастоящее фото товара Винный шкаф Gourmet GPD-45 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
59 990
Оптовая цена
4

Винный шкаф Gourmet GPD-45 Premium

Винный шкаф Amateur AFD-12Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AFD-12, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
14

Винный шкаф Amateur AFD-12

Винный шкаф Amateur AFD-21Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AFD-21, произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена
6

Винный шкаф Amateur AFD-21

Винный шкаф Amateur AM-12Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AM-12, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
5

Винный шкаф Amateur AM-12

Винный шкаф Amateur AM-18Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AM-18, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
6

Винный шкаф Amateur AM-18

Винный шкаф Amateur AM-28Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AM-28, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
13

Винный шкаф Amateur AM-28

С этим товаром покупают
Стул Гаага красныйНастоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
22

Стул Гаага красный

Диван пластиковый Coccolona, красныйНастоящее фото товара Диван пластиковый Coccolona, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
8

Диван пластиковый Coccolona, красный

Кресло для руководителей AV 170Настоящее фото товара Кресло для руководителей AV 170, произведённого компанией ChiedoCover
от17 024
Оптовая цена
6

Кресло для руководителей AV 170

Диван 2х местный Blok правый шезлонг бежевыйНастоящее фото товара Диван 2х местный Blok правый шезлонг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от229 990
Оптовая цена
14

Диван 2х местный Blok правый шезлонг бежевый

Стул пластиковый Maya, серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Maya, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Maya, серый

В наличии 34 шт.
Светодиодный подвесной светильник V5025-3PL StoreНастоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5025-3PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
15

Светодиодный подвесной светильник V5025-3PL Store

В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Декоративный искусственный цветок Тюльпан, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена
2

Декоративный искусственный цветок Тюльпан

Другие товары из разделашкафы
Настоящее фото товара Шкаф-купе Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
132 790
Оптовая цена
13

Шкаф-купе Классика №2

Шкаф Хельга №3Настоящее фото товара Шкаф Хельга №3, произведённого компанией ChiedoCover
132 890
Оптовая цена
2

Шкаф Хельга №3

Шкаф КлассикаНастоящее фото товара Шкаф Классика, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
17

Шкаф Классика

Шкаф-купе КлассикаНастоящее фото товара Шкаф-купе Классика, произведённого компанией ChiedoCover
120 690
Оптовая цена
16

Шкаф-купе Классика