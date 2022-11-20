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Винный шкаф Gourmet GPD-73 Premium

Артикул: CH-049-097
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Двухзонный шкаф премиум класса GPD-73 может использоваться для охлаждения вина перед подачей, длительного хранения или созревания винной коллекции. Модель рассчитана на размещение в ней до 73 бутылок вина стандартного объема 0, 75 л. Современный компрессор обеспечивает низкий уровень вибраций. На полках из твердых пород дерева не образуется конденсат, что позволяет сохранить этикетки бутылок в первоначальном виде. Современное светодиодное освещение не является источником тепла и сохраняет электроэнергию. На двери установлен тонированный стеклопакет, препятствующий проникновению света и сохраняющий свойства благородного алкоголя. Сменный угольный фильтр служит для устранения посторонних запахов, проникающих внутрь холодильника через систему естественной вентиляции. Для предотвращения высыхания пробки в шкафу сохраняется влажность более 50%. Это позволяет бутылкам с вином храниться в течение долгих лет. Благодаря «зимнему» режиму прибор можно устанавливать даже в помещениях с низкой температурой. В таких случаях у винного шкафа включается режим подогрева камеры. Управление параметрами работы модели производится при помощи сенсорных кнопок и ЖК-дисплея с цифровой индикацией температуры.

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Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1275 мм
  • Объем192 л
  • Мощность90 Вт

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