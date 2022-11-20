Характеристики товара
Описание
Двухзонный шкаф премиум класса GPD-73 может использоваться для охлаждения вина перед подачей, длительного хранения или созревания винной коллекции. Модель рассчитана на размещение в ней до 73 бутылок вина стандартного объема 0, 75 л. Современный компрессор обеспечивает низкий уровень вибраций. На полках из твердых пород дерева не образуется конденсат, что позволяет сохранить этикетки бутылок в первоначальном виде. Современное светодиодное освещение не является источником тепла и сохраняет электроэнергию. На двери установлен тонированный стеклопакет, препятствующий проникновению света и сохраняющий свойства благородного алкоголя. Сменный угольный фильтр служит для устранения посторонних запахов, проникающих внутрь холодильника через систему естественной вентиляции. Для предотвращения высыхания пробки в шкафу сохраняется влажность более 50%. Это позволяет бутылкам с вином храниться в течение долгих лет. Благодаря «зимнему» режиму прибор можно устанавливать даже в помещениях с низкой температурой. В таких случаях у винного шкафа включается режим подогрева камеры. Управление параметрами работы модели производится при помощи сенсорных кнопок и ЖК-дисплея с цифровой индикацией температуры.
Основные характеристики
- Ширина495 мм
- Глубина580 мм
- Высота1275 мм
- Объем192 л
- Мощность90 Вт