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Винный шкаф Gourmet GZ-21

Артикул: CH-049-098
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шкаф для вина Gourmet GZ-21 обеспечит для Вашей коллекции условия хранения, аналогичные винному погребу. Лаконичная модель черного цвета отлично дополнит интерьер кухни, бара или гостиной, а стеклянная дверца и внутренняя подсветка позволят выбрать вино, не открывая шкаф. Для охлаждения винных бутылок используется современная компрессорная система, обеспечивающая минимальный уровень вибраций. Температурный режим в диапазоне от +5°C до +18°C с минимальным отклонением под управлением высокоточных электронных датчиков предназначен для хранения белых и красных вин. На полках из массива бука не образуется конденсат, что исключает вредную для этикеток повышенную влажность. Для защиты от детей предусмотрен замок на дверце.

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Основные характеристики

  • Ширина295 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота880 мм
  • Объем62 л
  • Мощность90 Вт

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