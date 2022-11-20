Характеристики товара
Описание
Шкаф для вина Gourmet GZ-21 обеспечит для Вашей коллекции условия хранения, аналогичные винному погребу. Лаконичная модель черного цвета отлично дополнит интерьер кухни, бара или гостиной, а стеклянная дверца и внутренняя подсветка позволят выбрать вино, не открывая шкаф. Для охлаждения винных бутылок используется современная компрессорная система, обеспечивающая минимальный уровень вибраций. Температурный режим в диапазоне от +5°C до +18°C с минимальным отклонением под управлением высокоточных электронных датчиков предназначен для хранения белых и красных вин. На полках из массива бука не образуется конденсат, что исключает вредную для этикеток повышенную влажность. Для защиты от детей предусмотрен замок на дверце.
Основные характеристики
- Ширина295 мм
- Глубина570 мм
- Высота880 мм
- Объем62 л
- Мощность90 Вт