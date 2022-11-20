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Винный шкаф лофт «Сетка В»

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Характеристики товара

Описание

Винный шкаф в стиле лофт «Сетка В» сделан из металлического уголка 30х30мм, стального прута и сетки металлической. Полки из сосны клееной. Вы можете разместить в нем 18 винных бутылок, а также бокалы и столовые приборы на верхних полках шкафа. Полки сделаны на полную глубину. Ножки шкафа регулируемые, позволят увеличить его высоту на 5см.

Вы можете заказать такой шкаф под свои размеры. Выбрать любой цвет по свой интерьер. По умолчанию есть варианты в белом и черном цветах. Запорный рычаг двери может запираться на висячий замок. Замок в комплект поставки не входит.

Конструкция полностью сварная. Не требует сборки. Из этого следует прочность и надежность.

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Основные характеристики

  • Высота1640 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Вес58 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Количество мест1
  • Цветбелый, черный

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