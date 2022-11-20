Характеристики товара
Описание
Компрессорный монотемпературный винный шкаф серии Sommelier идеально подходит для длительного профессионального хранения вина и работает в диапазоне от +5 до +18 °C. Современные технологические решения позволяют поддерживать выбранную температуру с высокой точностью, что является необходимым условием для долгосрочного хранения марочного вина. Система вентиляции поддерживает равномерное распределение холодного воздуха внутри шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. Удобные полки изготовлены из натурального бука: дерево способно погасить мелкие вибрации. При этом наклонная дисплейная полка позволяет в любое время эффектно продемонстрировать Вашу винную коллекцию гостям. Панель управления расположена в верхней части дверцы. Одним нажатием можно регулировать температурные режимы или включать подсветку. А перенавешиваемые двери станут дополнительным преимуществом, так как Вы можете разместить винный шкаф там, где пожелаете.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина680 мм
- Высота1397 мм
- Объем320 л
- Мощность180 Вт