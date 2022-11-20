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Винный шкаф Sommelier SOD-160 Silver

Артикул: CH-049-100
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компрессорный двухзонный винный шкаф серии Sommelier идеально подходит для длительного профессионального хранения вина и работает в диапазоне от +5 до +18 °C. Современные технологические решения позволяют поддерживать выбранную температуру с высокой точностью, что является необходимым условием для долгосрочного хранения марочного вина. Благодаря «зимнему» режиму прибор можно устанавливать даже в помещениях с низкой температурой. В таких случаях у винного шкафа включается режим подогрева камеры. Система вентиляции поддерживает равномерное распределение холодного воздуха внутри шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. Удобные полки изготовлены из натурального бука: дерево способно погасить мелкие вибрации. При этом наклонная дисплейная полка позволяет в любое время эффектно продемонстрировать Вашу винную коллекцию гостям. Панель управления расположена в верхней части дверцы. Одним нажатием можно регулировать температурные режимы или включать подсветку. А перенавешиваемые двери станут дополнительным преимуществом, так как Вы можете разместить винный шкаф там, где пожелаете.

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Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1770 мм
  • Объем410 л
  • Мощность180 Вт

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