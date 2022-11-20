Товар в корзине. Перейти
Винный шкаф Sommelier SOD-254 Silver - фото 1Винный шкаф Sommelier SOD-254 Silver - фото 2Винный шкаф Sommelier SOD-254 Silver - фото 3Винный шкаф Sommelier SOD-254 Silver - фото 4Винный шкаф Sommelier SOD-254 Silver - фото 5Винный шкаф Sommelier SOD-254 Silver - фото 6Винный шкаф Sommelier SOD-254 Silver - фото 7Винный шкаф Sommelier SOD-254 Silver - фото 8

Винный шкаф Sommelier SOD-254 Silver

Артикул: CH-049-102
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Винный шкаф Sommelier SOD-160 Silver
Винный шкаф Sommelier SOD-160 Silver
Следующий Винный шкаф Connoisseur CXD-28 black
Винный шкаф Sommelier SOD-160 Silver

Характеристики товара

Описание

Компрессорный винный шкаф серии Sommelier идеально подходит для длительного профессионального хранения вина и работает в диапазоне от +5 до +18 °C. Современные технологические решения позволяют поддерживать выбранную температуру с высокой точностью, что является необходимым условием для долгосрочного хранения марочного вина. Система вентиляции поддерживает равномерное распределение холодного воздуха внутри шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. Удобные полки изготовлены из натурального бука: дерево способно погасить мелкие вибрации. При этом наклонная дисплейная полка позволяет в любое время эффектно продемонстрировать Вашу винную коллекцию гостям. Панель управления расположена в верхней части дверцы. Одним нажатием можно регулировать температурные режимы или включать подсветку. А перенавешиваемые двери станут дополнительным преимуществом, так как Вы можете разместить винный шкаф там, где пожелаете.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»Настоящее фото товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв», произведённого компанией ChiedoCover
68 990
Оптовая цена
14Хит

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»

Винный шкаф лофт «Сетка В»Настоящее фото товара Винный шкаф лофт «Сетка В», произведённого компанией ChiedoCover
64 790
Оптовая цена
15

Винный шкаф лофт «Сетка В»

Барный шкаф ХавериНастоящее фото товара Барный шкаф Хавери, произведённого компанией ChiedoCover
от283 990
Оптовая цена
17

Барный шкаф Хавери

Винный шкаф Рошель, палисандрНастоящее фото товара Винный шкаф Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от74 700
Оптовая цена
6

Винный шкаф Рошель, палисандр

Барный шкаф Валенса Настоящее фото товара Барный шкаф Валенса , произведённого компанией ChiedoCover
от367 990
Оптовая цена
15

Барный шкаф Валенса

Настоящее фото товара Бар с подсветкой Инвернесс, произведённого компанией ChiedoCover
от256 990
Оптовая цена
8

Бар с подсветкой Инвернесс

Винный шкаф Gourmet GPD-45 PremiumНастоящее фото товара Винный шкаф Gourmet GPD-45 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
59 990
Оптовая цена
4

Винный шкаф Gourmet GPD-45 Premium

Винный шкаф Amateur AFD-12Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AFD-12, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
14

Винный шкаф Amateur AFD-12

Винный шкаф Amateur AFD-21Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AFD-21, произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена
6

Винный шкаф Amateur AFD-21

Винный шкаф Amateur AM-12Настоящее фото товара Винный шкаф Amateur AM-12, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
5

Винный шкаф Amateur AM-12

С этим товаром покупают
Стул Tolix барный голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Tolix барный голубой матовый

В наличии 1 шт.
Фартук официанта 07Настоящее фото товара Фартук официанта 07, произведённого компанией ChiedoCover
от670
13

Фартук официанта 07

Настоящее фото товара Вешалка общественная М11, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
7

Вешалка общественная М11, на колесах

Стул Кеми, барби розовый велюр, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Кеми, барби розовый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
16

Стул Кеми, барби розовый велюр, черные ножки

Настоящее фото товара Картина AM3-011, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
12

Картина AM3-011

Настоящее фото товара Бескаркасный диван Freedom, модуль M3, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
6

Бескаркасный диван Freedom, модуль M3

Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 99022
18 990 ₽Оптовая цена
3

Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серый

В наличии 19 шт.
Другие товары из разделашкафы
Настоящее фото товара Шкаф-купе Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
132 790
Оптовая цена
13

Шкаф-купе Классика №2

Шкаф Хельга №3Настоящее фото товара Шкаф Хельга №3, произведённого компанией ChiedoCover
132 890
Оптовая цена
2

Шкаф Хельга №3

Шкаф КлассикаНастоящее фото товара Шкаф Классика, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
17

Шкаф Классика

Шкаф-купе КлассикаНастоящее фото товара Шкаф-купе Классика, произведённого компанией ChiedoCover
120 690
Оптовая цена
16

Шкаф-купе Классика