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Винный шкаф SRD-181 black

Артикул: CH-049-131
4 оценки
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Характеристики товара

Описание

Компрессорный двухзонный винный шкаф серии Sommelier идеально подходит для длительного профессионального хранения вина и работает в диапазоне от +5 до +20 °C. Благодаря инверторному компрессору внутри винного шкафа поддерживается стабильная температура, затрачивается небольшое количество электроэнергии и обеспечивается низкий уровень шума. Система вентиляции поддерживает равномерное распределение холодного воздуха внутри шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. Удобные полки изготовлены из натурального бука: дерево способно погасить мелкие вибрации. Панель управления расположена в средней части камеры. Одним нажатием можно регулировать температурные режимы или включать подсветку.

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Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1835 мм
  • Объем482 л
  • Мощность42 Вт

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