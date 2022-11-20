Характеристики товара
Описание
Компрессорный двухзонный винный шкаф серии Sommelier идеально подходит для длительного профессионального хранения вина и работает в диапазоне от +5 до +20 °C. Благодаря инверторному компрессору внутри винного шкафа поддерживается стабильная температура, затрачивается небольшое количество электроэнергии и обеспечивается низкий уровень шума. Система вентиляции поддерживает равномерное распределение холодного воздуха внутри шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. Удобные полки изготовлены из натурального бука: дерево способно погасить мелкие вибрации. Панель управления расположена в средней части камеры. Одним нажатием можно регулировать температурные режимы или включать подсветку.
Основные характеристики
- Ширина655 мм
- Глубина680 мм
- Высота1835 мм
- Объем482 л
- Мощность42 Вт