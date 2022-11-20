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Винный стеллаж Бомбей - фото 1

Винный стеллаж Бомбей

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Характеристики товара

Описание

Деревянный винный стеллаж «Этажерка Бомбей» - удобная и оригинальная подставка для винных бутылок. Изготовлен из массива дерева полиссандр с металлическими креплениями для бутылок. Состоит из 2 модулей для 8 бутылок. Служит дополнительным декором помещения.

Винный стеллаж «Этажерка Бомбей» идеально гармонирует с любым интерьером, подходит под любой стиль кухонной мебели. Послужит замечательным подарком как аксессуар для вина. В тандеме с аналогичными моделями не только расширит свои возможности, а так же составит уникальный и индивидуальный декор помещения.

Полиссандр - древесина семейства бобовых, ряда пород тропических деревьев Южной Америки. Обладает приятным, коричнево-бурым цветом и изысканным узором. Высокая прочность древесины гарантирует долгий срок эксплуатации и минимальный износ.

Материал полки: палисандр
Крепление для бутылок: металл
Размер В\Ш\Г: 1160\485\230 мм

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Основные характеристики

  • Высота1160 мм
  • Ширина485 мм
  • Глубина230 мм

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