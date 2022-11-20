Товар в корзине. Перейти

Винтажное барбер кресло 39

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Винтажное барбер кресло 39CAA
Винтажное барбер кресло 39CAA
Следующий Мужское винтажное кресло 45
Винтажное барбер кресло 39CAA

Характеристики товара

Описание

Винтажное барбер кресло 39 имеет довольно большой угол отклонения спинки, синхронизированную подножку со спинкой кресла, высоко выдвигаемый подголовник, который при необходимости легко снимается, поворачиваемая подножка мягкой подушечкой кверху, что позволяет расположится клиенту по сути лёжа, удобно и комфортно. С одной стороны кресла имеется металлическая перекладина для полотенца — полотенцедержатель. Это винтажное барбер кресло имеет необычную ручку отклонения спинки.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Мужское винтажное кресло 45Настоящее фото товара Мужское винтажное кресло 45, произведённого компанией ChiedoCover
91 090
Оптовая цена
11

Мужское винтажное кресло 45

Барбер кресло Aviator 46Настоящее фото товара Барбер кресло Aviator 46, произведённого компанией ChiedoCover
74 190
Оптовая цена
7

Барбер кресло Aviator 46

Парикмахерское кресло КлассикНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Классик, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
6

Парикмахерское кресло Классик

Парикмахерское кресло КонтактНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Контакт, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Контакт

Парикмахерское кресло ГлорияНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Глория, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Глория

Парикмахерское кресло ЛираНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
9

Парикмахерское кресло Лира

Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Тейт, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
11

Парикмахерское кресло Тейт

Парикмахерское кресло СолоНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Соло, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
6

Парикмахерское кресло Соло

Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена
11

Парикмахерское кресло Стандарт

Парикмахерское кресло Бриз гидравлика хромНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Бриз гидравлика хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена
15

Парикмахерское кресло Бриз гидравлика хром

Другие товары из раздела парикмахерские кресла

Парикмахерская кресло СтилНастоящее фото товара Парикмахерская кресло Стил, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
14

Парикмахерская кресло Стил

Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
6

Парикмахерское кресло Алекс

Парикмахерское кресло ИнексНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Инекс, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Инекс

Парикмахерское кресло ЭклипсНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Эклипс, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
9

Парикмахерское кресло Эклипс

Кресло мужское Барбер МД-600Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-600, произведённого компанией ChiedoCover
81 990
Оптовая цена
13

Кресло мужское Барбер МД-600

С этим товаром покупают

Тележка для круглых столовНастоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
13

Тележка для круглых столов

Кушетка 3007 двухмоторная Настоящее фото товара Кушетка 3007 двухмоторная , произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
Оптовая цена
6

Кушетка 3007 двухмоторная

Настоящее фото товара Ручник официанта, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
370
Оптовая цена
15

Ручник официанта, желтый

Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ светло-коричневыйНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от67 190
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ светло-коричневый

Ковер GRET серый 120 x 120Настоящее фото товара Ковер GRET серый 120 x 120, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
6

Ковер GRET серый 120 x 120