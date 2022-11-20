Характеристики товара
Описание
Винтажное барбер кресло 39 имеет довольно большой угол отклонения спинки, синхронизированную подножку со спинкой кресла, высоко выдвигаемый подголовник, который при необходимости легко снимается, поворачиваемая подножка мягкой подушечкой кверху, что позволяет расположится клиенту по сути лёжа, удобно и комфортно. С одной стороны кресла имеется металлическая перекладина для полотенца — полотенцедержатель. Это винтажное барбер кресло имеет необычную ручку отклонения спинки.