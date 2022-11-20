В магическую силу винтажной елочной подвески Аквамариновые Сны поверить нетрудно - уж больно она хороша! Умельцы, мастерящие игрушки Kurts Adler, продумали все: форма чуть вытянутой сферы приятна для взгляда, блестящие бирюзовые капельки создают яркий контраст с гладкими матовыми боками новогодней подвески, мягкий цвет морской воды пробуждает в душе веру в чудеса… Может быть, не случайно? У Ассоль, которая мечтала о любви, глядя на аквамариновые волны, все получилось. Кто знает, какие мечты удастся воплотить в жизнь вам, вдохновившись романтичным обаянием винтажного елочного украшения и сказочной атмосферой зимнего праздника?
Винтажные елочные украшения - отличный вариант для декора новогоднего деревца. Они всегда приковывают взгляд и смотрятся крайне изысканно. Дизайнеры голландского бренда Kurts Adler на славу постарались для того, чтобы ваша хвойная красавица была безупречна: подобрали идеальное сочетание цвета, фактуры и материала. Повесьте на елку это стильное украшение, и вы сразу почувствуете, как атмосфера праздника поселится в вашем доме!
Характеристики:
Размер: 18 см, с подвеской - 23 см.
Материал: пластик.
Декор: бусины, блестки, пайетки.
Вес: 0.07 кг
Объем упаковки: 0.0012 м3
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 см