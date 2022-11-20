Винтажное елочное украшение Звезда Лоуренс Лили 14 см, подвеска

6 оценок

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Винтажное елочное украшение Звезда Лоуренс Лили 14 см, подвеска

4.7
2 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

В праздничную полночь, когда часы бьют 12, а за окошком хрустит снег под быстрыми шагами Деда Мороза, убегающего с опустевшим мешком, наступает время чудес. Все желания, загаданные в этот миг, поднимаются вместе со звоном последнего удара курантов высоко в ночное небо, и Млечный путь разгорается ярче, а на холодных звездах распускаются прозрачные цветы… Если повезет увидеть это, мечта обязательно исполнится! Ну а чтобы не рисковать, можно подстраховаться и заранее позаботиться о том, чтобы искусно украшенная новогодняя игрушка звезда Лоуренс Лили оказалась в нужный момент под рукой. Какие только чудеса не происходят, когда винтажное елочное украшение таинственно мерцает среди хвои…
Винтажные елочные украшения - отличный вариант для декора новогоднего деревца. Они всегда приковывают взгляд и смотрятся крайне изысканно. Дизайнеры голландского бренда Kurts Adler на славу постарались для того, чтобы ваша хвойная красавица была безупречна: подобрали идеальное сочетание цвета, фактуры и материала. Повесьте на елку это стильное украшение, и вы сразу почувствуете, как атмосфера праздника поселится в вашем доме!

Характеристики:

Размер: 14 см.
Материал: пластик.
Декор: искусственный жемчуг, блестки, пайетки.
Вес: 0.07 кг
Объем упаковки: 0.0012 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.07 кг
  • Размер140 мм
  • Материалпластик

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