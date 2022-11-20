Винтажный елочный шар Алькантаре 7.5 см

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Винтажный елочный шар Алькантаре 7.5 см

4.5
1 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Этот невероятный новогодний шар приведет в восторг любого, кто ценит элегантность и оригинальность в елочном наряде. Мягкая бархатная основа, милое насекомое из разноцветных бусинок и золотая плетеная нить великолепно гармонируют с хвоей любого цвета. Элегантная елочная игрушка-шар преобразит лесную модницу, сделав из нее настоящую королеву новогоднего торжества.
Новогодние винтажные шары - классические елочные украшения, которые будут отлично смотреться как на живом, так и на искусственном деревце. Дизайнеры эстонско-норвежского бренда ShiShi подобрали идеальное сочетание фактур и оттенков - только взгляните на эту красоту! Елочный шар 7.5 см прекрасно подойдет для декорирования большой и средней елочки. Он будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое

Характеристики:

Диаметр: 75 мм.
Материал: текстиль, пластик.
Декор: стразы, бисер.
Вес: 0.03 кг
Длина упаковки: 0.07 м.
Ширина упаковки: 0.07 м.
Высота упаковки: 0.07 м.
Объем упаковки: 0.0004 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.03 кг
  • Материалтекстиль, пластик
  • Диаметр75 мм

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