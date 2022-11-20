Дыхание минувших столетий, которое, словно аура, окутывает винтажные новогодние шары, даже если их произвели на свет руки современных художников, похоже на благородную патину: за нее мы ценим вещь еще больше. Попробуйте отпустить на волю фантазию и предположить, что за мастерица украшала вышивкой атласно поблескивающие бока елочного шара да Винчи del Bianco лет эдак 600 тому назад. Возможно, сама Дама с горностаем или - чего только ни бывает! - Мона Лиза де Джокондо!
Характеристики:
Размер: 10 см.
Материал: текстиль, стразы.
Вес: 0.04 кг
Объем упаковки: 0.0012 м3
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