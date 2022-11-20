Винтажный елочный шар Да Винчи: del Rosso 10 см

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Винтажный елочный шар Да Винчи: del Rosso 10 см

4.3
990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стеклянный елочный шар Jardin D'Grasse 10 см перламутровый
Стеклянный елочный шар Jardin D'Grasse 10 см перламутровый
Следующий Стеклянный елочный шар Бурбон-Конде 10 см, красный
Стеклянный елочный шар Бурбон-Конде 10 см, красный

Характеристики товара

Описание

Дыхание минувших столетий, которое, словно аура, окутывает винтажные новогодние шары, даже если их произвели на свет руки современных художников, похоже на благородную патину: за нее мы ценим вещь еще больше. Попробуйте отпустить на волю фантазию и предположить, что за мастерица украшала вышивкой атласно поблескивающие бока елочного шара да Винчи del Rosso лет эдак 600 тому назад. Возможно, сама Дама с горностаем или - чего только ни бывает! - Мона Лиза де Джокондо!

Характеристики:

Диаметр: 100 мм.
Материал: текстиль, стразы.
Вес: 0.04 кг
Объем упаковки: 0.0048 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.04 кг
  • Материалтекстиль, стразы
  • Диаметр100 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
10

Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый

Настоящее фото товара Стойка евпаториум Морис, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
5

Стойка евпаториум Морис

Настоящее фото товара Стойка яблоко Айза, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена
14

Стойка яблоко Айза

Фитостойка Вилен папоротник МеридаНастоящее фото товара Фитостойка Вилен папоротник Мерида, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена
14

Фитостойка Вилен папоротник Мерида

Настоящее фото товара Стойка Ширма горошек Шато, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
10

Стойка Ширма горошек Шато

Фитостойка Луара Свит грас БьоркНастоящее фото товара Фитостойка Луара Свит грас Бьорк, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена
8

Фитостойка Луара Свит грас Бьорк

Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36Настоящее фото товара Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
12

Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Светящийся шар с композицией Mystery Tree 10 см на батарейках, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
7

Светящийся шар с композицией Mystery Tree 10 см на батарейках, стекло

Настоящее фото товара Елочный шар Луковка Ле Манифик 10 см прозрачный с золотым, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
10

Елочный шар Луковка Ле Манифик 10 см прозрачный с золотым

Набор стеклянных шаров Di Ampezzo: Ruby 8 см, 3 штНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Di Ampezzo: Ruby 8 см, 3 шт, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
15

Набор стеклянных шаров Di Ampezzo: Ruby 8 см, 3 шт

Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см розовый 12 штНастоящее фото товара Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см розовый 12 шт, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
12

Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см розовый 12 шт

Настоящее фото товара Набор елочных игрушек Glory Brilliance 50 шт серебряный, 4-15 см, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
5

Набор елочных игрушек Glory Brilliance 50 шт серебряный, 4-15 см, пластик

Настоящее фото товара Набор стеклянных шаров Де Клермон 10 см, 9 шт, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
10

Набор стеклянных шаров Де Клермон 10 см, 9 шт

Настоящее фото товара Набор пластиковых шаров Прозрачный Перламутр 10 см, 4 шт, 2 сорт, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена
15

Набор пластиковых шаров Прозрачный Перламутр 10 см, 4 шт, 2 сорт

Набор стеклянных шаров Люневиль 8 см розовый, 3 штНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Люневиль 8 см розовый, 3 шт, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
14

Набор стеклянных шаров Люневиль 8 см розовый, 3 шт

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см